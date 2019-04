Alertan por riesgo en reserva de Jalisco

Asentamientos irregulares, quemas agrícolas y tiraderos clandestinos de basura en la periferia del bosque La Primavera, en Jalisco, lo hacen cada vez más vulnerable a incendios, admitió Sergio Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estatal.



Por su colindancia inmediata con la zona urbana de Guadalajara, el Área Natural Protegida (ANP) La Primavera tiene diversas presiones de actividades humanas que suelen derivar en incendios, que se propagan hacia el bosque.



"Hay áreas en la colindancia que cuando alguien quema su parcela y se sale la lumbre, tiene el impacto de un incendio".



"Por otro lado, hay tiraderos clandestinos de basura de colonias que están aledañas y es una presión porque hay riesgo de que se presente un incendio y además tenemos el Ejido de Santa Ana Tepetitlán, que está afuera del Área Natural Protegida pero está en colindancia y es un área irregular que está presionando con riesgo de incendios", explicó Graf Montero en entrevista con REFORMA.



Este mes se registraron tres incendios forestales en el bosque La Primavera, que se estimó afectaron a mil 900 hectáreas, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco mantiene un operativo de vigilancia en la zona.



En la propagación del fuego, dijo, fue evidente el riesgo de urbanizar en zonas boscosas como lo hicieron fraccionamientos de alta plusvalía como El Palomar, Bugambilias y El Cielo, que fueron construidos sin una barrera que los divida del bosque; además de otros 10 que, aunque tienen una barda perimetral, se ubican muy cerca.



Asimismo, señaló que los desarrollos urbanos alrededor del ANP provoca bloqueos de los corredores biológicos que permitan que se mueva la fauna entre una zona montañosa y otra.



Además, indicó que al interior de La Primavera persiste la venta de terrenos pese a que, por decreto, está prohibido construir.



Si bien no se tienen registrados asentamientos humanos permanentes al interior del ANP, sí hay una fuerte presión por actividades humanas ya que el 70 por ciento del territorio es propiedad de ejidos y pequeños propietarios de terrenos que son utilizados con fines agrícolas o como ranchos y casas, explicó.



El bosque La Primavera está conformada por poco más de 30 mil hectáreas, de las cuales el 30 por ciento es de propiedad estatal.



"Hemos percibido oferta de terrenos, aunque no está permitido construir. Existe esta intencionalidad de los propietarios de ofertar terrenos con perspectivas de poner una casa de campo pero eso está prohibido.



"Los propietarios pueden vender una fracción de su terreno pero no pueden venderla ofreciendo que va ser un lote para construcción, eso es ilegal, en el momento en que se pone alguien a construir, se hace la denuncia y quemando tampoco pueden urbanizar", apuntó.



En tanto, Gonzalo Chapela y Mendoza, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo e investigador del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Medio Ambiente (CEIBA), destacó la importancia de ordenar la periferia del bosque de La Primavera.



"Siendo un área muy cercana a la ciudadanía y con tanta presión, yo plantearía que ningún otro uso sea permitido aunque haya quema de terrenos, que se siga manteniendo como zona forestal", sugirió Chapela.



En el mismo sentido, Pedro Alcocer Santos, director de Proyectos de Anillo Primavera A.C, destacó la importancia de controlar la presión urbana sobre el bosque que es hábitat de importantes especies.



"Los incendios están vinculados hacia donde la ciudad va expandiéndose, empiezan a suceder en fraccionamientos que impactan el borde del bosque. En la zona que se quemó teníamos cuatro fototrampas en donde hemos monitoreado venados, zorros, linces, pecaríes, mapaches, zorrillos y habíamos detectado cinco veces la aparición del puma, hemos encontrado una diversidad de fauna y riqueza importante", dijo Alcocer.



Tania Vázquez, presidenta del Colectivo Salvemos al Bosque, advirtió que de no frenar la urbanización, continuará la presión sobre el bosque, que persiste pese a la veda que fija la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable que establece que los terrenos forestales quemados no pueden hacer ningún cambio de uso de suelo durante 20 años.



Además, enfatizó que existen otras presiones dentro del bosque que pueden derivar en incendios forestales como la quema de basura que proviene de asentamientos irregulares.