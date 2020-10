Alertan por robos desde la banca móvil a través del 'SIM Swapping'

Por si fuera poco el riesgo de ser asaltado en la calle, ahora la ciudadanía también debe protegerse de no ser víctima de SIM Swapping o duplicación de SIM, una modalidad que los delincuentes han comenzado a usar con más frecuencia para robar dinero de los usuarios accediendo a sus cuentas de banca móvil.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, alertó que con este método los ciberdelincuentes pueden realizar fraudes a clientes bancarios, suplantando su identidad por medio del número telefónico; información utilizada por la mayoría de las instituciones financieras como un mecanismo de autenticación.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Desde la comodidad de sus casas, los defraudadores pueden llamar a la compañía telefónica de cualquier persona, haciéndose pasar por ella para pedir la cancelación y reposición de su SIM. Al lograrlo, el delincuente tiene acceso a las cuentas bancarias ligadas al número.

Sin embargo, no basta con la línea telefónica para tomar por completo la posesión de la banca electrónica, por ello los cibercriminales comienzan a rastrear datos personales a través de internet y redes sociales para complementar la información de autenticidad.

El ciberdelincuente suplanta la identidad del cliente (Foto: Pixabay)

Tras ello, el delincuente válida aplicaciones y activa servicios que le permiten obtener claves de desbloqueo de la banca electrónica y así tener control de ellas.

De este modo las instituciones bancarias reciben llamadas telefónicas y no detectan anomalías, pues no tienen la capacidad de identificar que quien tiene en control de la línea telefónica no es su cliente, por lo tanto, siguen brindando los servicios con normalidad.

Así es cómo los ciberdelincuentes acceden a información personal y bancaria, logrando vaciar las cuentas de sus víctimas.

¿Cómo puedo evitar ser víctima?

La Policía Cibernética de la SSC recomienda usar un método de autenticación en dos pasos alternativo como: reconocimiento facial o voz a través de aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, que son más conocidas.

La Policía Cibernética de la SSC recomienda usar un método de autenticación en dos pasos (Foto: UNAM Global TV)

Además, señala que es importante contar con un antivirus confiable cuando se instalen aplicaciones de banca móvil y evitar softwares apócrifos o de dudosa procedencia.

Es importante recordar que los bancos no piden información personal o credenciales de acceso por ningún medio, por lo que si el ciudadano recibe una llamada, correo o SMS, pidiendo datos se debe sospechar de inmediato y hacer caso omiso.

En caso de que el usuario requiera hacer una aclaración, se sugiere que se contacte al Banco a través de medios oficiales y no por enlaces dudosos, ni comunicarse a ningún número proporcionado por mensaje de texto, ya que podría ser fraude.

La SSC también recomienda a la ciudadanía a estar al pendiente de las conexiones de la red móvil o señal del teléfono, pues si por algún motivo esta se pierde sin razón aparente por un periodo prolongado, sin que esté relacionado a una caída generalizada, se debe conectar a una red WiFi para revisar la Banca móvil y verificar que no ha habido movimientos extraños en la cuenta.

Los bancos no piden información personal o credenciales de acceso por ningún medio (Foto: Pixabay)

Posteriormente se deberá acudir a la compañía telefónica para levantar un reporte y con ello prevenir que los delincuentes obtengan información personal o credenciales de acceso mediante suplantación de identidad.

Cabe señalar que la modalidad de SIM Swapping también puede afectar las comunicaciones, ya que hoy en día aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram, Messenger entre otras, ocupan el sistema de verificación en dos pasos que incluye el envío de un código por SMS al número telefónico.

Fuente: www.infobae.com