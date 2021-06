Alertan por virus vía smartphones

Reforma

Ciudad de México.- Mensajes de texto SMS o WhatsApp, cuentas falsas en redes sociales, correo electrónico o llamadas telefónicas que simulan ser parte de una campaña política son empleados para robar información.

Como parte de la ingeniería social que emplean en estas elecciones del fin de semana, los ciberdelincuentes podrían valerse de noticias falsas con titulares llamativos para atraer la atención del votante.

Cuando da click, la víctima entra a un sitio donde, con técnicas maliciosas, roban su información o identidad digital, dijo Luis Fornelli, country manager para México de la firma de ciberseguridad Tenable.

"Debemos extremar la vigilancia y precaución en cualquier correo electrónico que recibamos, SMS, WhatsApp con algún archivo adjunto o un hipervínculo relacionado con las elecciones", comentó.

Los cibercriminales aprovechan coyunturas y temas de moda para propagar sus ataques, añadió.

Así, en las elecciones, algunos de los temas gancho son la votación a distancia o anticipada, que no existe y hace creer que ya se votó; la búsqueda de casillas y los fraudes electorales.

"Todo dependerá de cómo se desarrolle el ambiente poselectoral; por ejemplo, si alguien dice que hubo fraude porque no ganó ya no se van a buscar casillas de votación si no lo que pasó.

"El cómo se desarrolle la elección y (el papel de) las fuerzas políticas y la sociedad nos mostrará qué camino tomará esto (ciberataques por jornada electoral)", mencionó Fornelli.

Por ejemplo, a nombre de Grupo REFORMA están llegando SMS que indican "MAURICIO TABE del PAN en MIGUEL HIDALGO aventaja con 5 PUNTOS en las encuestas. Más información http://reforma.peek.link/251g".

En realidad Grupo REFORMA no manda mensajes SMS a los lectores.

Mensajes de texto similares llegan alegando ventajas de otros candidatos desde números con 10 dígitos y con links que coinciden con la que el URL empieza en "http" y contienen "peek.link".

Se recomienda extremar la vigilancia y la precaución en el manejo de cualquier correo electrónico, enlace, SMS con archivo adjunto o hipervínculo relacionado con las elecciones, revisar la legitimidad del sitio que se está buscando información y asegurarse que la dirección URL empieza con "https".

En el caso de los SMS, donde es común recibir mensajes aleatorios con links, recuerde que los sistemas automatizados tienen cinco dígitos.

Héctor Soto, especialista en ciberseguridad, explicó que muchas veces los mismos partidos aprovechan los datos que obtienen cuando entregan artículos como despensas o afilian a personas para, en el momento de las elecciones, tener esfuerzos dirigidos y mover a esos votantes a las casillas.