Alertan que Gobierno debilita sector ambiental

Ciudad de México.- La actual administración federal pagará el costo del debilitamiento que está propiciando a las instituciones, particularmente en el sector ambiental, donde las decisiones trascienden lo político e involucran a la diversidad biológica que garantiza la supervivencia de la nación, planteó el biólogo Jorge Soberón Mainero.

En entrevista con REFORMA, el también profesor distinguido del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas en Estados Unidos reflexionó sobre las consecuencias de que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador promueva una política de debilidad institucional al interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

"El debilitamiento de la independencia de las instituciones es una constante en esta administración y eventualmente van a pagar el costo de eso porque las instituciones independientes son lo que hacen una república fuerte, no el mandato de una persona que está por arriba.

"No puede ser que estén tomando el medio ambiente de una manera tan ligera, no se dan cuenta que es el medio ambiente de todos nosotros y no depende de la opinión de dos o tres iluminados. En áreas como el medio ambiente, que trascienden totalmente lo político, las decisiones tienen que ver con la supervivencia del Estado porque con la pérdida de biodiversidad estamos perdiendo la capacidad de mantenimiento del País, la fertilidad de los suelos, la transparencia del agua, la limpieza del aire, etcétera", afirmó en entrevista telefónica.

Una forma de debilitar a las instituciones del sector ambiental, señaló, es la tendencia a desacreditar el trabajo que se realizó en sexenios anteriores sin dimensionar el alcance que tiene para la toma de decisiones.

"Hay una cierta tendencia, que se nota en el sector medio ambiente pero también en Conacyt, a desechar todo el trabajo que se venía haciendo a lo largo de muchas décadas en México como si no sirviera de nada y le ponen una etiquetita de 'esto es neoliberal' como un descalificativo y esto es una posición muy arrogante. México ha luchado por décadas --cientos de sus ambientalistas, de sus biólogos, de sus científicos-- por construir algo y es muy desafortunado que se deseche", apuntó.

El también maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, quien tiene como una de sus principales líneas de estudio los patrones de biodiversidad a gran escala, fue uno de los primeros en denunciar que la Semarnat analizaba convertir la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en un organismo desconcentrado, lo que significaba debilitar una institución estratégica para la generación de datos sobre la diversidad biológica, los cuales sirven de sustento para la toma de decisiones de política pública.

"La Conabio fue durante muchos años la que le decía al Gobierno los datos, por ejemplo, en la cuestión de los transgénicos, que fue tremendamente debatido el tema, sacó los datos que sugerían que sí había habido una entrada de transgénicos en el País y los publicamos y se tomaron medidas de política pública basadas en esos datos.

"Pero actualmente están acusando a la Conabio de ser una institución neoliberal, no entienden ni siquiera qué significa esa palabra. Su labor es sacar datos, sacar imágenes de satélite, que la acusen de neoliberal me da entre pena y risa", planteó.

Soberón Mainero, quien fungió 13 años como Secretario Ejecutivo de la Conabio pero actualmente ya no tiene ninguna relación laboral con esa institución, reprochó que el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, incurriera en ambigüedades y no fuera claro al explicar el futuro de esa comisión que tiene más de 30 años de experiencia en la generación de datos sobre biodiversidad natural.

"Hubo mucha ambigüedad en las declaraciones del comunicado de prensa que sacó el Secretario Toledo, usa los términos desconcentrado y descentralizado como si fueran equivalentes, pero no son. La transición de la Conabio lo que tiene que respetar es su independencia y su patrimonio propio", indicó.

En lo que va de la presente administración federal, recordó, se han nombrado dos Secretarios de Medio Ambiente y, pese a ello, lamentó que no se tenga una política ambiental capaz de gestionar los diversos ecosistemas del País.

"El Secretario Toledo sí tiene una visión de lo que debería de ser el medio ambiente, pero creo que la opinión de Toledo no es compartida por la gran mayoría de los ambientalistas mexicanos porque está muy basada en la opinión de Víctor, que aunque tiene muchísimos elementos muy válidos, no es suficiente para basar toda una política ambiental de un país tan complicado como México.

"Cuando lo nombraron a él, muchos pensamos 'qué bueno que pusieron a alguien que durante toda su vida se ha dedicado a defender la naturaleza y a la gente que vive en la naturaleza', pero ahora veo una contradicción tremenda con el discurso histórico de Toledo y lo que el Gobierno le está pidiendo que haga", concluyó Soberón Mainero.