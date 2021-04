Alertan sargazo abundante en 250 km del sur de QR

Reforma

Ciudad de México.- Quintana Roo registró este jueves recale abundante de sargazo en aproximadamente 250 kilómetros de sus costas en la región sur, lo que perjudica a pequeños empresarios hoteleros, restauranteros y pescadores, alertó la Red de Monitoreo del Sargazo.

En contraste, cinco embarcaciones sargaceras de la Secretaría de Marina (Semar), conocidas como 'Ruffos' y especializadas en recolectar estas microalgas que llegan en esta temporada, se encuentran sin operar en Isla Mujeres (una), Mahahual (dos) y Puerto Aventuras (dos), aseguró un experto del Estado a REFORMA.

El experto, quien prefirió el anonimato para evitar un conflicto con la Semar, afirmó que también la ineficiencia corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente estatal y a los Municipios.

"La reacción tardía es que las barcazas siguen detenidas, no han salido, las barreras de contención de sargazo todavía no se han puesto en ninguno de los Municipios, están trabajando con los anclajes, y obviamente el segundo paso es poner las barreras en el fondo marino, esos trabajos ya deberían de estar entre dos o tres meses, y prácticamente no se han terminado", expresó el poblador.

El poblador recordó que hace un mes, a nivel nacional, se alertó sobre la inacción gubernamental por la temporada de sargazo, pero la situación sigue igual ahora.

"Lo que corresponde a nivel federal que es la SEMAR que no ha habido una reacción inmediata, eso debió estar desde tres meses, antes en años pasados se veían cuadrillas de marinos limpiando y ahorita no se han observado las brigadas de limpieza de Semar".

En el mapa que presentó este jueves la Red de Monitoreo del Sargazo, se afirma que 25 playas tienen recale abundante de la microalga; otras 10, recale moderado; otras 30, recale muy bajo, y 15 playas no tienen registro de sargazo.

"Está en riesgo la industria turística de la franja sur del Estado, pero sobre todo están en riesgo los ecosistemas costeros; la duna, el manglar y los arrecifes coralinos que dan vida al a industria turística y pesquera de esta región sur del Estado de Quintana Roo", reportó la Red.

El pasado 18 de marzo, desde la conferencia matutina se afirmó que lo que llegó a las costas de Quintana Roo no era sargazo, sino 'zacate marino', lo cual refutaron cinco integrantes del Consejo Estatal que analizan esta microalga que afecta al medio ambiente por sus componentes químicos.