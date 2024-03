Algunos candidatos quieren sacar raja generando miedo: AMLO

Agencia Reforma / 'Pese a los dichos de los opositores sobre la inseguridad, el Inegi demostró que la gente en el país es feliz'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos candidatos de la Oposición quieren sacar raja durante el proceso electoral al generar miedo y magnificar problemas de inseguridad.

"Es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones, hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad. Todo esto es parte de la circunstancia", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que, pese a los dichos de los opositores sobre la inseguridad, el Inegi demostró que la gente en el País es feliz.

"Lo que puedo comentar es que la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz. Así lo demuestra la encuesta del Inegi: que la gente es feliz, muy feliz", expresó.

El titular del Ejecutivo federal consideró que los estrategas de sus adversarios están muy despistados, ya que esas campañas no les van a funcionar y acusó que detrás de ellas hay mucho dinero.

"También quieren posicionar con propósitos políticos electorales. La verdad, la verdad, están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada; esa es mi opinión, no es por ahí. ¿Qué otra cosa manejan? Lo de la violencia, lo del agua, aquí en la CDMX lo del narcopresidente con mucho dinero, muchísimo dinero, millones de pesos.

"Nuestros adversarios echaron a andar esa campaña, incluso usaron al NYT para calumniar y a otros medios, se descubrió que contrataron lo que llaman granjas de bots, sistemas automatizados para simular que son personas que están reafirmando la idea de que somos narcotraficantes", explicó.

López Obrador recomendó a los candidatos de la Oposición visitar mejor pueblo por pueblo, no mentir y convencer a la gente con propuestas.

"Nada más que no pueden porque creo que ya esas estrategias no funcionan en ningún lado, pero menos en México, menos aquí. Porque si algo se ha logrado entre todos, desde abajo, es tener muy claro el papel que juegan los medios de información -que en sentido estricto son medios de manipulación- en eso se ha avanzado muchísimo.

"Hay que estar pendientes y decirles, si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, que no van a lograr nada. Que lo que hay que hacer, en campaña, es visitar todos los pueblos, presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar, no simular, no mentir, además eso es pecado social", añadió.