Algunos Ministros eran militantes del PRI: Olga

Ciudad de México.- Para la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, la pretensión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a la Corte a una militante de Morena, no debe representar impedimento alguno.

La también senadora, quien preside la Comisión de Justicia -el órgano que en primera instancia revisará el nombramiento de la sucesora de Arturo Zaldívar-, recordó que, "en épocas pasadas", algunos Ministros eran militantes del PRI.

La terna que el tabasqueño puso a consideración está integrada por Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno de la CDMX, cuya militancia en las filas de Morena está acreditada; por Bertha María Alcalde Luján, funcionaria de Cofepris y cuya mamá fue presidenta del Consejo de Morena; y por María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Ejecutivo.

"Lo que me da mucho gusto es que la terna esté compuesta por tres mujeres. Siempre he estado en los movimientos feministas, y es hasta ahora que yo veo concretada la paridad, prácticamente en todas las posiciones. En el caso de la Corte, ya vamos a tener casi paridad", apunta en entrevista.

"En relación con cada una de ellas, pues habrá que estudiar sus perfiles, sus conocimientos en las comparecencias que serán convocadas por la Comisión una vez que el procedimiento se apruebe en el Pleno. En la Comisión de Justicia tenemos que hacer un dictamen de idoneidad y también de elegibilidad, que luego deberá ser votado por las dos terceras partes del pleno.

- Senadores de Oposición han señalado que en la terna asoma el nepotismo.

- "Qué puedo yo pensar si, por ejemplo, yo, cuando estaba en la Suprema Corte, una de mis hijas quiso ser magistrada y presentó cinco exámenes de oposición a ser juez de distrito, y, contrariamente a lo que se pensaba, ella tenía una carga más pesada porque su mamá estaba en la Corte".

"Pero ella quiso continuar con la carrera judicial y por supuesto que ha sido una magistrada y tú puedes revisar las resoluciones y ha sido una magistrada muy trabajadora y sus criterios son progresistas y de avanzada, o sea que a mí me rebasó. Y no creo que por esa razón sea nepotismo. La verdad de las cosas es que ella hizo su carrera, le gustó la carrera que estaba haciendo su mamá y, como dicen, el oficio muchas veces se hereda".

"Una vez me preguntó un periodista 'y por qué su hija va a presentar los exámenes, y por qué quiere hacerse jueza', y yo le contesté: 'a ver, seguramente tu hijo va a querer ser periodista'. Pues porque lo ven. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de nepotismo dentro del Poder Judicial, porque es la carrera de los padres, de los abuelos, que están continuando las nuevas generaciones, y que les gusta, además."

- Y la militancia en Morena, ¿no sería un impedimento?

- "Yo creo que, en este caso, no sé si alguna de estas tres, pero es lo que hay que revisar, si tienen o no militancia, aunque formalmente la Constitución no señala ninguna situación de esa naturaleza. Pero habría que revisar sus currículum, su carrera y a ver qué dicen los senadores, incluso de Oposición".

- A usted, de entrada, no le merecería un rechazo.

- "Le voy a decir una cosa. En épocas anteriores, pues por supuesto que algunos Ministros eran hasta incluso militantes del PRI, tan es así que se iban de Ministros a senadores y no había limitantes de dos años, eso se modificó en la Constitución. Pero yo recuerdo muchos Ministros de la Corte que se iban como senadores o muchos senadores que se iban como Ministros, y que militaban e iban al Senado propuestos por un partido político".

"Entonces, esto era muy frecuente; vamos a ver, más que si son militantes, vamos a ver su parcialidad."

- ¿Esto se podría percibir con las comparecencias de las aspirantes?

- "Creo que a través de las preguntas que se quieran hacer".

- De entrada, entonces, no le merecería un rechazo.

- "De entrada, no. No porque realmente lo que se va a valorar es su trabajo y la manera como van a resolver, y te podría decir que varios Ministros han compartido algunos principios de la 4T, otros al contrario. En fin, hay una manera de ver y de ver cómo se resuelve".