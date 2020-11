Aliancistas me han faltado al respeto: AMLO

Cd. de México (03 noviembre 2020).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se reunirá con los gobernadores de la Alianza Federalista porque le han faltado al respeto.

"No la he recibido (la carta), voy a ver ahora, pero se les está atendiendo, tanto Hacienda como Gobernación. Lo que no quiero es que vayan a utilizar la institución presidencial con propósitos electorales, me han faltado al respeto.

"Vienen aquí, los periodistas, la prensa conservadora y hacen un espectáculo, eso no es serio, entonces quieren tratar sus asuntos, pero se debe respetar la investidura presidencial, a todos nos conviene", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que ahora los federalistas ya no quieren salirse del Pacto Fiscal, sino que ahora exigen otras cuestiones.

"No les falta nada, pero cuando comenzaron con este asunto que se agrupan y plantean más recursos, pues sí sorprenden a algunos pensando que estamos quitándoles sus participaciones y no es así.

"Leí que ya no quieren lo del Pacto, sino otras cosas, pero al final es lo mismo. ¿Por qué no quieren ya lo de la distribución de los recursos federales, porque ya quedó claro que es un asunto constitucional, no les convenía", señaló el presidente.

López Obrador agregó que respetará a los gobernadores que están en contra de él y aseguró que no les quitará recursos a sus estados.

"Lo que sí deben tener en cuenta los Gobernadores disidentes, opositores a nuestro Gobiernos, es que los vamos a respetar porque son representantes de estados libres y soberanos, y sobre todo vamos a garantizar a los pueblos que representan los apoyos que por justicia les corresponden.

"No se va escatimar ningún apoyo a los habitantes de Jalisco, Coahuila, Nuevo León, de donde son los Gobernadores que están en contra nuestra y las participaciones se les van a enviar puntualmente. Yo lo que quiero es que se sepa en cada estado cuánto se ha transferido de dinero a los Gobiernos de los estados y a los Gobiernos municipales, porque muchas veces la gente no tiene la información y no quiero que se vaya a pensar que no estamos enviándole las participaciones", finalizó.