Alina, la policía que mató a su esposo en defensa propia, recobra su libertad

Tijuana.- Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, originaria de Tijuana, Baja California, recobró su libertad tras pasar más de tres años en prisión acusada de homicidio doloso en contra de su pareja, a quien disparó luego de que éste la golpeara e intentara asfixiarla en diciembre de 2019.

ASÍ SE DEFENDIÓ

Alina terminó su relación con Luis Rodrigo en noviembre de 2019, cuando eran pareja de patrulla y esposos.

La joven decidió tomar terapia psicológica y reconoció que sufría violencia de parte de él, quien al poco tiempo la convenció de volver con la promesa de dejar las drogas.

No pasó mucho tiempo.

El 12 de diciembre de 2019, Alina dormía cuando el jefe policiaco llegó de una fiesta bajo los influjos del alcohol y las drogas. Le pegó con la cacha de la pistola e intentó asfixiarla.

La mujer de entonces 26 años logró tomar el arma Luis Rodrigo y le disparó en cuatro ocasiones, éste, aún con vida, le habría gritado:

“Mátate, te toca, mátate conmigo, si no yo me voy a levantar y vas a valer madres”, contó Socorro, la madre de Alina, quien volvió a disparar y lo privó de la vida.

PRISIÓN Y SENTENCIA

Tras defenderse, la joven no huyó del lugar, permaneció en el sitio mientras se llevaban a cabo las diligencias y fue detenida. Su revictimización comenzó cuando los medios publicaron su fotografía y su nombre sin respetar su presunción de inocencia.

Alina narró que el abogado de oficio que le asignaron no hizo nada por defenderla; fue vinculada a proceso. La Fiscalía buscaba para la ex oficial la pena máxima por homicidio doloso calificado con ventaja, que es de 60 años de prisión.

Sin embargo, al considerarla una “sentencia mediana”, un juez de control le dictó solo 45 años el pasado 4 de octubre de 2022.

En las audiencias previas a la sentencia, se ignoró que la mujer tenía la frente hinchada, sangre seca en labios, moretones en brazos, un cachete, un seno y tórax, además de marcas en el cuello, de acuerdo con uno de los médicos legistas, por estrangulamiento.

ASÍ VIVIÓ EL ATAQUE DE SU PAREJA

En entrevista para el diario Zeta, en enero de este año, Alina contó que el haber dado cinco disparos fue objeto para que el sistema penal argumentara que fue un ataque con dolo.

“Agradecer que estoy viva porque en un inicio hubo personas que estaban en contra porque no estaban acostumbrados a que una mujer se defienda, porque en la mayoría de los casos las mujeres morimos. Me sentí juzgada porque tenía conocimiento en armas, pero recuerdo que yo estaba dormida, él me agredió a mí tal vez por la droga, pensando y alucinando cosas que no eran; yo le pude quitar el arma, pero si no me hubiese arriesgado, a qué me llevaba a encerrar al baño, sabiendo que era una persona que ya había matado”, comentó al diario local.

La ex policía narró haber sentido mucho miedo, pues Luis Rodrigo era conocido por torturar a los delincuentes, por lo que temía lo que él le fuera a hacer.

Aquel 4 de octubre, afuera de los juzgados, su madre Socorro Tehuaxtle reprochó la determinación del juez al considerar que las leyes no se aplicaron bajo la perspectiva de género, de acuerdo con una entrevista hecha tras la audiencia.

“Mi hija no es ninguna delincuente, mi hija es una mujer ejemplar, mi hija tuvo el valor de defenderse, la misma corporación le dio esa arma, la preparó para defenderse y ahora le dan la espalda, la verdad que no lo entiendo”.

RECOBRA SU LIBERTAD

Tras pasar más de mil 200 días en prisión, este miércoles 24 de mayo, Alina Mariel Narciso Tehuaxtle fue liberada luego de que los magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia en Mexicali determinaran que el haber disparado contra su esposo en 2019 fue en defensa propia.

“En la resolución, al juzgar con perspectiva de género, se concluyó que Alina actuó bajo la causa de justificación de legítima defensa cuando privó de la vida a su pareja sentimental, pues con la prueba producida en juicio se comprobó más allá de toda duda razonable que ella se encontraba siendo violentada”, afirmó el Magistrado ponente.

La Sala también ordenó iniciar un procedimiento administrativo en contra del Juez que emitió la sentencia, para determinar una posible responsabilidad y, además, ordenó que se capacitara.

“Mi hija es Alina, ella había sido sentencia a 45 años pero ya hoy me la liberaron, gracias a dios, estoy feliz, todavía no me cabe la noticia pero ya, ya va a estar conmigo, vamos a seguir nuestra vida y compartiendo como siempre debió ser, me siento muy feliz” , dijo Socorro Tehuaxtle.

La joven dio las gracias a quienes la apoyaron e invitó a mujeres víctimas a no quedarse calladas y defender su derecho a una vida libre de violencia.