Alista INE relevo de secretario ejecutivo

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Una vez que sea publicado el Plan B electoral, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo (a la derecha), deberá dejar el cargo

Ciudad de México.— Una vez que se publique el Plan B de la reforma electoral, el director de Capacitación y Educación Cívica del INE, Roberto Heycher Cardiel Soto, sería quien sustituya, de manera provisional, al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Así lo propuso hace unos días el presidente del INE, Lorenzo Córdova, al resto de los consejeros. La mayoría aceptó, por lo que deberán oficializarlo en sesión del Consejo General.

Los artículos transitorios del Plan B establecen que el titular de la Secretaría Ejecutiva "cesará en sus funciones a partir de la publicación" del decreto.

"De inmediato, el Consejo General nombrará de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho.

"En la sesión ordinaria del mes de mayo de 2023, designará a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes", indican los transitorios de la reforma.

Jacobo Molina ha advertido que esta decisión es inconstitucional, por lo que atendería la decisión, pero emprendería una lucha legal.

El secretario ejecutivo llegó al INE en 2008, y tras la reforma electoral de 2014 se mantuvo en el cargo otros seis años.

En febrero del 2020, dos meses antes de que concluyera su periodo, Córdova madrugó en el Consejo General para reelegirlo por seis años más, hasta el 2026. Consejeros mostraron su molestia, pues pedían esperar a los cuatro consejeros que asumirían su cargo en abril de ese año.

Jacobo, de 67 años de edad, tiene bajo su supervisión las direcciones ejecutivas, varias unidades técnicas y todo el servicio profesional electoral. Junto con el presidente del INE toma las decisiones políticas.

A Jacobo le ha tocado ejecutar las reformas electorales de 2007 y 2014, que implicaron una transformación del sistema electoral y político, así como las crisis y escándalos registrado en el organismo.

"Me han pedido las y los consejeros que combata con todos los recursos a mi alcance, una cuestión que a todas luces es ilegal, inconstitucional, pero también lo haré no solamente por la instrucción que ellos me han dado, lo haré por convicción.

"Se puede juzgar mi trabajo, eso sin duda, uno comete errores y merece el juicio de los demás y ahí está mi trabajo de más de 14 años en la Secretaría para que sea juzgado, pero no a través de una arbitrariedad se me quiera destituir y lo vamos a combatir", afirmó hace unas semanas en conferencia de prensa.

Cardiel Soto entró al Servicio Profesional Electoral del INE en el 2003, ha sido vocal ejecutivo en Juntas Distritales de Oaxaca y Coahuila, y vocal ejecutivo local en Oaxaca. Desde el 2015 asumió la Dirección de Capacitación.

Su licenciatura en Derecho la hizo en Durango, tiene una maestría en Logística Integral, que realizó en Barcelona, y un doctorado en Planeación Estratégica y Dirección Tecnología, por la Universidad de Puebla.