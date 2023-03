Alistan a 20 finalistas para terna en el INE

Especial / Agencia Reforma / Comité Técnico del INE busca definir lista de 20 finalistas para consejeros, donde saldrá quinteta de mujeres para presidir Consejo General

Ciudad de México.— Integrantes del Comité Técnico de Evaluación para seleccionar consejeros del Instituto Nacional Electoral trabajan a marchas forzadas para definir este día la lista de los 20 candidatos finalistas del proceso, de donde saldrá la quinteta de mujeres para presidir el Consejo General.

Evangelina Hernández Duarte, integrante del Comité, señaló que este órgano de trabajo ya recibió la "instrucción" de la Junta de Coordinación Política para que, en lugar de integrar una quinteta mixta, se proponga una de sólo mujeres.

Ayer, la Jucopo acordó que, para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral de que el INE sea presidido por una mujer, se hiciera un exhorto al Comité Técnico de Evaluación, en lugar de modificar la convocatoria.

"Estamos trabajando, nosotros ayer recibimos la instrucción, ya hubo un acuerdo en principio, saben lo que decía la sentencia y, afortunadamente, la Jucopo y el Tribunal coincidieron en ello", señaló Hernández Duarte sobre la quinteta femenina para elegir la Presidencia del INE.

Destacó que el próximo domingo 26 de marzo se entregarán a la Jucopo las 4 quintetas, con la lista de 20 candidatos que hoy se darán a conocer, a más tardar a las 23:59 horas.

"Todavía no tenemos humo blanco, estamos trabajando en eso, sí nos hace falta (un descanso), no hemos ni comido. Todavía estamos en eso, como nos ven, estamos aquí, no nos movemos", señaló la comisionada sobre el trabajo de revisar calificaciones y determinar quiénes tienen los mejores promedios de las tres etapas de evaluación que se aplicaron en los últimos días.

Agregó que se están sumando las calificaciones del examen de conocimientos, la revisión de documentos para definir idoneidad de perfiles y la etapa de entrevistas en persona, para hacer un promedio general.

Garantizó que este día se darán a conocer los 20 finalistas, para que el domingo se entreguen las quintetas.

De acuerdo a la convocatoria, el jueves 30 deberá llevarse a cabo una votación para nombrar a los 4 consejeros del INE y, si no hay mayoría calificada en el pleno, se convocará de nuevo para el día siguiente, para realizar una insaculación por cada lista de 5.