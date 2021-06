Alistan informe sobre medicinas adquiridas para niñas y niños con cáncer

Excélsior

Ciudad de México.- Con el objetivo de contrarrestar los señalamientos infundados de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la próxima semana en que se dé un informe sobre la adquisición de medicamentos, entre ellos los oncológicos para la atención de niñas y niños con cáncer.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario reiteró que todo el Gobierno federal trabaja para la compra de medicamentos en el exterior, como es el caso de los fármacos que son necesarios para que los menores con cáncer sean tratados.

“La semana próxima yo espero informar del abasto de medicamentos en el país, para ya no dejarle ningún pretexto, excusa, no darle oportunidad a los malquerientes, me refiero a los adversarios de los medios de información, a los grupos de intereses creados, a los corruptos, que quisieran que regresáramos a lo de antes y mi respeto a las madres y padres de los niños con cáncer, decirles que estamos haciendo todo siempre para que no les falten los medicamentos, enfrentando todos los obstáculos y que vamos a cumplir”, dijo.

López Obrador destacó que, por ejemplo, la embajadora de México en Japón, Melba Pría, logró un acuerdo para que un laboratorio fabrique los fármacos oncológicos para las niñas y niños mexicanos que los necesitan.

“Estamos haciendo gestiones especiales, nuestra embajadora en Japón ayer logró que un laboratorio, por tratarse de nuestro país, elaborara uno de los medicamentos que requerimos para el tratamiento del cáncer infantil. Todas las secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Salud, estamos en eso y vamos a seguir, es nuestra responsabilidad”, afirmó.

COMPRA DE MEDICINAS PARA TRATAR CÁNCER, VIH…

El pasado 27 de mayo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer que por medio del acuerdo entre el Gobierno federal y la UNOPS en 2020, México ha adquirido 723 medicamentos de alta especialidad con un ahorro de 11 mil millones de pesos.

Hasta esa fecha, nuestro país había comprado 730 claves de medicinas, adjudicadas a 144 empresas de 7 países, lo que ha significado la adquisición de 724 millones de medicamentos de alto consumo y alta especialidad.

Alcocer Varela destacó que los entre los fármacos adquiridos hay oncológicos, de cardiología, para VIH, para neurología y hematología, así como para endocrinología, neumología, entre otros.

Resaltó que para la compra de las 724 millones de piezas el Gobierno federal ha desembolsado 43 mil 278 millones de pesos, por lo que a la fecha existe un ahorro de 11 mil 800 millones de pesos, que representa más de 20 por ciento del presupuesto programado en el rubro; “es decir, 70 por ciento del ahorro alcanzado entre 2012 y 2018”.