Alistan más recursos para GN

Xalapa, Veracruz.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la dotación de 50 mil millones de pesos para la Guardia Nacional, y respaldó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

"Ya hemos convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto, va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023, con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia Nacional, con salarios justos", informó el Mandatario al inaugurar un cuartel de esa corporación en Xalapa.

López Obrador sostuvo que la corporación tendrá en su momento una nueva reforma a la Constitución para que dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa.

"No queremos que la Guardia quede inscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una Secretaría y luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo de corrupción, se pudrió", manifestó.

En este escenario, el Mandatario defendió las tareas de los militares en seguridad pública.

"Hemos logrado detener los homicidios y se ha logrado una disminución considerable en delitos como el secuestro y otros delitos que afectan mucho a la población, sin embargo, hace falta más y necesitamos continuar con el plan de consolidar la Guardia Nacional", dijo.