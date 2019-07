Alta demanda provoca falla en App de Profeco

Ciudad de México.- Usuarios de la nueva aplicación LitroXLitro, lanzada hoy por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportaron fallas al intentar usar la aplicación.

"Descargué la aplicación de #LitroXLitro pero no sirve al menos en mi Huawei @Profeco @SheffieldGto" publicó un usuario en su cuenta de Twitter.

"Quise bajar por mera curiosidad la nueva app de la Profeco "Litro x Litro" y pues no sirve, no abre", acusó otro.

Profeco informó que la falla se debió a la alta demanda de la aplicación generada después de su lanzamiento.

"La App #LitroxLitro se está optimizando, debido a la alta demanda se han presentado detalles técnicos en la descarga. En Profeco estamos trabajando para mejorar la experiencia del usuario y en el transcurso del día se regularizará progresivamente, agradecemos tu paciencia", dijo la dependencia en su cuenta de Twitter.