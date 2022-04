Altares a la Santa Muerte y más cosas hallaron en sede CNDH tomada por encapuchadas

Luego de que la noche de ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), en su mayoría mujeres del agrupamiento Atenea, recuperaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el número 60 de la calle de República de Cuba que era ocupada por un grupo de encapuchadas, fueron hallados varios altares a la Santa Muerte, cascos de policías, espejos de autos, botellas de bebidas embriagantes y muchos objetos más.

Las encapuchadas integrantes del colectivo feminista Okupa, tenían tomado el inmueble desde el 2 de setiembre de 2020.

Fue el pasado 13 de abril cuando una mujer que circulaba en su vehículo por el lugar fue agredida por las mujeres encapuchadas, cuando circulaba precisamente por la calle República de Cuba frente a la sede de la CNDH, ella se negó a dar dinero que le pedían las embozadas quienes “boteaban” para supuestamente continuar su movimiento.

La maestra que manejaba su automóvil se negó a darles dinero por lo que estas destrozaron su vehículo con palos, martillos y tubos como se pudo ver en videos que circularon en redes sociales. Una de ellas trae un megáfono y se le escucha exigir a la mujer, con palabras ofensivas, que se retire mientras otra abre la puerta del vehículo y algo extrae de este.

La denunciante subió unas fotografías en las que se ven los daños causados al automotor y en uno de los hilos de su mensaje señala “No quiero que esto se use para desprestigiar el movimiento. Yo me considero feminista. Son esas ramas radicales, violentas, transfóbicas muchas veces, que me desilusionan cada vez más. Siento que es fácil perderse dentro de todo eso”.

Tras esos hechos la CNDH hizo un llamado para que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervinieran para investigar el ataque y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

“Esta Comisión Nacional se encuentra preocupada por los sucesos que ocurren dentro del mismo lugar y sus inmediaciones, los que han documentado ya varias víctimas tanto públicamente como denuncias y quejas, por lo que se vuelve pertinente exhortar a las autoridades de esta Ciudad, en particular a la FGJCDMX, para que se atiendan de forma inmediata las denuncias que ya existen y las que se interpongan”, señaló el órgano en el pronunciamiento DGDDH/021/2022.

También la maestra afectada denunció los hechos en la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez y ante ello elementos de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron la búsqueda de testigos y comenzaron a recabar videograbaciones públicas y de cámaras de particulares para continuar con las indagatorias.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que se abrió una carpeta de investigación por la posible comisión de los delitos de robo a transeúnte y daño a la propiedad doloso a vehículo.

La noche de este viernes 15 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el operativo con el que pudieron recuperar el inmueble tomado desde setiembre de 2020 por integrantes del colectivo feminista Okupa.

Durante una intervención en la que participaron más de 100 policías, en su mayoría mujeres del agrupamiento Atenea, lograron ingresar al lugar en donde se encontraban integrantes del grupo denominado Okupa Cuba Monumenta Viva las cuales fueron señaladas de ser las causantes de la agresión a la automovilista el pasado miércoles.

Fue alrededor de las 20:00 horas cuando los policías se apostaron afuera del edificio de dos pisos. Ante la presencia de los policías, una mujer encapuchada salió al balcón y se desplazó a un edificio contiguo, ahí aventó un macetón y abrió la toma de gas, sin embargo, el sistema de seguridad impidió la salida del hidrocarburo. También amenazó con lanzarse desde lo alto, lo cual no hizo.

Posteriormente regresó al edificio de la CNDH para después ser sacada del lugar junto con dos de sus compañeras.

En Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch informó que el inmueble fue recuperado.

“Derivado de una denuncia por agresiones en la calle #RepúblicaDeCuba, la @FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX intervinieron y se recuperó un inmueble de donde salieron las agresoras con el fin de evitar que sea utilizado para realizar más acciones que ponen en riesgo a la ciudadanía”, escribió el funcionario.

Entre lo hallado dentro del inmueble había altares a la Santa Muerte, cascos y escudos de policías, espejos de varios automóviles, semáforos rotos, una lavadora, así como diversas botellas de bebidas embriagantes. También fueron halladas bolsas con mariguana y bombas molotov.