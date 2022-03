Alumnos del Instituto Rosario Castellanos exigen normalización de clases

Ciudad de México.- Estudiantes de los Institutos de Estudios Superiores Rosario Castellanos se manifestaron en la unidad Gustavo A. Madero para exigir la normalización de las clases que iniciaron desde el pasado 7 de marzo.

"Estamos aquí esperando nuestra solución y no tiene que pasar del día de hoy, llevo dos semanas sin estudiar y ustedes llevan dos semanas cambiando de horario”, gritaba uno de los estudiantes al secretario General Raúl Pantoja que diálogo con los jóvenes, primero en el auditorio y luego en el patio de la escuela.

"Lo que tenemos ahorita de problemática es que no hay clases, nosotros como grupo de comunicación solamente tenemos 4 horas de clase un solo día, los maestros que están despidiendo son maestros verdaderamente de calidad”, dijo Joshua Camacho, estudiante de comunicación.

"No nos dan solución a algunas cuestiones de verdadera importancia como son nuestros horarios, clases, hay algunos compañeros que no tienen maestros, hay muchas cosas que están sacadas de… ahora sí que no tienen un orden”, agregó Eva Pacheco, estudiante de comunicación.

Son las primeras generaciones de los institutos inaugurados en julio de 2019 por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Todos tenemos la situación de que queremos soluciones, ahorita se supone que ya hay nuevas credenciales, al parecer los proveedores de la escuela aún no las dan, queremos cambios de grupo, queremos fusionar grupos, hay alumnos que se quejaron porque fusionaron los grupos pero tienen presencialidad, el doctor Pantoja está en la disposición de solucionar, dar solución y se lleva a cabo un diálogo, señaló Dafne Sentíes, estudiante de Derecho y Criminología.

Raúl Pantoja, secretario general del instituto, trató de calmar los ánimos de las y los estudiantes.

"Me comprometí en esta semana a tener los horarios, eso es lo que vamos a hacer y eso tiene que ver con los profes que pueden dar clases o no”, dijo Pantoja a los estudiantes que le exigían soluciones.

De acuerdo a las autoridades, los profesores de cada materia y los horarios estarán asignados a más tardar el viernes 18 de marzo, porque algunos alumnos dijeron que sus maestros no tenían aún el plan de estudios de lo que les enseñarían durante el semestre.

Mientras tanto algunos profesores cuyo contrato no fue renovado realizan un esfuerzo legal por recuperar su puesto frente a grupo.

"Estamos pidiendo ser recontratados entre otras cosas y además estamos pidiendo que haya transparencia, o sea si ya no nos recontratan a nosotros no pasa nada, pero que por lo menos con los jóvenes tengan transparencia y que digan qué tipo de profesores van a tener, expresó Dolores Valenzuela, exprofesora del IRC.