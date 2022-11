Alumnos ya podrán ser reprobados, dice SEP

Héctor García / Agencia Reforma / La Secretaria de Educación (derecha) compareció ante comisiones del Senado

Ciudad de México.— La Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, informó que los alumnos de primaria y secundaria podrán ser reprobados por tener bajas calificaciones a partir del segundo bimestre del curso, aunque todo quedará "en una cuestión administrativa".

A mediados de año, la dependencia publicó un proyecto que establecía un mandato para que la calificación mínima para el periodo escolar 2021-2022 fuera de seis.

"Acabamos de sacar un acuerdo que implica que sí hay una evaluación con calificación y acreditación. Nada más pedimos la flexibilidad suficiente para entender que hay situaciones y de repente algunos alumnos no se pueden presentar", explicó.

Entrevistada tras haber comparecido ante el Senado, Ramírez Amaya dijo que el acuerdo fue publicado el 1 de enero y ya fue remitido a todas las autoridades estatales.

"El primer bimestre --septiembre y octubre-- lo que estuvimos haciendo fue toda la evaluación diagnóstica; ahorita estamos sistematizando los resultados de la evaluación diagnóstica", comentó.

"Primero, regresan los niños. Lo que necesitábamos es que los niños regresen a la escuela, lo que llamamos recuperación de matrícula. Se hace el diagnóstico y la escuela sabrá cómo estamos. Sabemos que no están del todo bien; fueron 27 meses (por pandemia) y ahora vamos a definir cómo vamos a atender la falta de algunos aprendizajes", detalló.

--¿A partir del 1 de diciembre los niños podrán ser reprobados?

--No, los maestros lo que tienen que hacer es apoyarlos. Tenemos que dar una calificación. Cuando se plantea así, pareciera que nuestro objetivo es 'ya los podemos no acreditar'. No: nuestro objetivo es que ellos estén en la escuela, que allí aprendan y que estén contentos. Queremos dejarlo como una cuestión administrativa, pero lo más importante es que los niños estén en las escuelas aprendiendo.