Alzanza arreglo en EU exdueño de Ficrea

Ciudad de México.- El exdueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, llegó a un arreglo con el síndico de la quiebra de esa sociedad financiera para dar por terminada una demanda iniciada en Miami en 2016, con la que se busca recuperar 153 propiedades adquiridas en Estados Unidos.

Por lo anterior, la jueza Beatrice Butchko, de la Corte de Circuito de Miami-Dade, aceptó aplazar hasta nuevo aviso el juicio civil contra Olvera y sus familiares, asociados y propiedades, que iba a iniciar hoy.

"El 25 de junio, el demandante llegó a un arreglo con el grupo de Rafael Olvera, por el cual se resuelven sus reclamos contra más de 50 entidades y personas demandadas en esta acción", afirmó en un escrito del 1 de julio el abogado de Paul Feldman, una de las más de 60 partes demandadas por Juan Luis Navarro, el síndico de Ficrea.

El 2 de julio, Butchko aplazó el juicio y citó a las partes a una audiencia el 20 de agosto para revisar el estatus del caso, en el que Feldman, un abogado inmobiliario de Florida, quedó como el único demandado.

Los términos del arreglo no han sido difundidos públicamente, pero es probable que Olvera aceptó ceder algunas o todas las propiedades en Estados Unidos para que el producto de su venta o renta sea utilizado para seguir pagando a casi cinco mil ahorradores que perdieron su dinero, tras la intervención del Gobierno a Ficrea a finales de 2014.

En paralelo, el Gobierno mexicano ha anunciado que solicitará la extradición de Olvera, quien enfrenta ordenes de aprehensión por diversos delitos. Hasta ahora, no hay registro en las cortes federales de Estados Unidos sobre el inicio de este proceso.

La situación personal de Olvera Amezcua había hecho casi imposible seguir litigando el caso en Miami, donde varias veces cambió de abogados y pidió aplazamientos, que la jueza Butchko ya no quiso conceder.

En México, además de los cargos penales en su contra, Olvera Amezcua y sus empresas Baus & Jackman Leasing y Leadman Trade enfrentan créditos fiscales fincados por el SAT, que suman más de 8 mil millones de pesos.

Paola Mori, directora de la corporación creada por los Olvera para manejar sus bienes, detalló el 7 de junio ante la jueza de Miami que a la fecha administra, solo en Florida, 153 "unidades" entre condominios, edificios y propiedades comerciales, no obstante, también hay inmuebles en Texas.

Las "unidades" son administradas por North Asset Capital Management, una entidad creada por Mori a petición de los Olvera en septiembre de 2016, casi dos años después de que estalló el escándalo de Ficrea, ya que los bancos cancelaron las cuentas a nombre de la familia.

Las "unidades", presuntamente compradas con unos 100 millones de dólares que Olvera sustrajo de Ficrea, dejaron un ingreso neto por rentas de 5 millones de dólares entre 2014 y 2017.

Bienes europeos

Alrededor de 130 bienes inmuebles de Rafael Olvera Amezcua fueron recuperados dentro del proceso mercantil de Ficrea.

El síndico de la quiebra informó ayer que dentro del proceso de concurso mercantil de la empresa se cerró un convenio con Olvera para hacer posesión de 89 inmuebles en EU, 42 en España, además de 35 automóviles y 1.3 millones de dólares provenientes de una cuenta de Europa.

Fraude sin fin

Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario de Ficrea, fue detenido el 29 de mayo en Estados Unidos y podría ser deportado a México.

--Es acusado de desfalco de más de 330 millones de pesos.

--Cinco mil inversionistas fueron estafados.

--Estuvo cinco años prófugo de la justicia.

--Tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra.

--En cinco años solo 32 por ciento de los defraudados han recuperado el total de su ahorro.