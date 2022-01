Amaga AMLO con quitar contrato en Tren Maya

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el Gobierno amagó a una empresa que se atrasaba en la obra del Tren Maya con quitarle el contrato.

"Entonces cuando dicen las empresas: 'no se puede'. ¿Cómo, cómo que no se puede?. Entonces todo esto ha ayudado a que haya una dinámica de trabajo, lo mismo en el Istmo, ahí estamos hablando de 250 kilómetros aproximadamente debería ser real, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, es como un tramo del Tren Maya y de todas maneras ahí hay cinco empresas y había una empresa que se estaba quedando y les dijimos: 'vamos, adelante, si no se les quita el contrato'", contó sobre el amago.

En la mañanera, el Mandatario federal dijo que como ahora no hay moche, no hay ningún compromiso con las empresas.

"Y como no hay moche, no hubo moche, entonces no hay ningún compromiso. No estás avanzando, otra empresa. Cuando hay moche no se puede: 'cómo me vas a quitar el contrato si ya te di, te di para tu campaña'", indicó.

López Obrador afirmó que sí se va a inaugurar el Tren Maya porque es una obra que quiere la gente.

"Es algo totalmente nuevo y sí vamos a inaugurar este Tren, aún con todos los obstáculos, es muy importante destacar que nos ha ayudado mucho la gente que quiere la obra", soltó.

"Porque imagínense si por donde va a pasar el Tren hay inconformidad, por eso los Claudio X. González, el abogado Ramón Cosío, el ex Ministro, todos estos que promueven los amparos ya nos hubiesen parado la obra. O los supuestos defensores del medio ambiente, pseudo ambientalistas, ya nos hubiesen parado la obra, pero no pueden porque la gente nos está ayudando y eso también se los agradezco mucho, en los tejidos, los campesinos están ayudándonos, nos tienen confianza".