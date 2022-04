Amaga AMLO con reforma a Ley Minera para proteger litio

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) amagó con una reforma a la Ley Minera para proteger el litio de intereses extranjeros, pues aseguró que tienen los votos para que el mineral sea exclusivo de la Nación.

Durante su conferencia matutina, el tabasqueño aprovechó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró constitucional su propuesta de Ley Eléctrica para decir a legisladores de Oposición que en el caso del litio tampoco estará disponible para "intereses creados".

"Y en el caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan más los legisladores que representan los intereses creados, en ese caso también por los que están detrás que sepan que de todas maneras no van a poder disponer del litio, porque de eso no se habla, pero les importa mucho a quienes quien apropiarse.

"Tenemos el recurso de la reforma a la Ley Minera que no necesita de dos terceras partes, es mayoría simple y tendríamos los votos para que el litio sea de la Nación, de los mexicanos, que no se estén haciendo ilusiones, no estén pensando que ya el litio va seguir estando en el mercado", explicó el Mandatario.

Al considerarlo un mineral estratégico, el titular del Ejecutivo dijo que dependiendo de lo que se decida la siguiente semana se tomará o no la decisión de enviar una reforma a la Ley Minera.

"Y si la declaran inconstitucional... con más razón los Ministros de la Corte van a pronunciarse a favor del interés nacional y a favor de México", finalizó.