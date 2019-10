Amaga Gobierno a Loret por reportaje de Pemex

Ciudad de México.- El requerimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para obtener copias certificadas de los audios y documentos de la corrupción en Pemex es absurda y forma parte del clima de intimidación a la prensa en México, consideró el periodista Carlos Loret.

De manera inusual, la Secretaría solicitó al periodista entregar las pruebas documentales de los reportajes que ha publicado sobre el espionaje de la empresa Oro Negro a directivos de Pemex.

Loret reveló audios y documentos que exhiben conversaciones de directivos de la petrolera en el sexenio de Enrique Peña con agentes encubiertos de la empresa Black Cube en las que los primeros aceptan que en Pemex aceptaban sobornos a cambio de la asignación de contratos.

En entrevista, Loret aseguró que no remitirá ninguno de los documentos que forman parte de la investigación que reveló el lunes, ya que son evidencias a las que las autoridades pueden acceder si hacen su trabajo.

"La verdad es que me parece un requerimiento absolutamente inusual y, en algún sentido, agraviante. Incluso, parece burla.

"Es decir, mientras se están haciendo denuncias periodísticas en las que la autoridad tendría que investigar y, cuenta con todos los recursos y el presupuesto para hacerlo, resulta que se dirige a un periodista y le dice: 'te doy siete días para que te presentes y me des toda la información que tienes y además con copia certificada'", señaló.

El requerimiento contrasta con el desinterés manifestado sobre las revelaciones que hizo Loret de las propiedades del director de la CFE, Manuel Bartlett, quien omitió en su declaración patrimonial la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas.