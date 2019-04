Amaga López Obrador con otro memorándum

Ciudad de México.- El Mandatario López Obrador afirmó que si no se aprueba la Ley de Austeridad y pasa el tiempo, lanzará otra memorándum.

"Estoy esperando que se apruebe la Ley de Austeridad y si pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo, no, el cambio va, no es fácil pero va, ya nadie va a hacer negocios al amparo del poder", argumentó.

El Presidente ha publicado "memorándums" donde ordena a su gabinete tomar medidas concretas en diversos temas.

Ya sea para comprar pipas, vetar empresas, impedir la transferencia de fondos a organizaciones o para echar abajo la reforma educativa. Éste último que generó polémica y criticas de legisladores, expertos y organizaciones civiles.