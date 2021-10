Amaga Morena con juicio político a Córdova y Murayama

Archivo / Agencia Reforma / Lorenzo Córdova, presidente del INE

Ciudad de México— César Cravioto, portavoz de la bancada de Morena en el Senado, anunció que, de ser el caso, promoverá un juicio político contra los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por haberse negado a modificar los lineamientos necesarios para que la recopilación de firmas para la revocación de mandato se desahogue en papel y no sólo mediante una aplicación en teléfono celular.

"Estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente del INE, de Lorenzo Córdova, para que venga aquí a explicar por qué son unos violentadores de la ley y si fuera necesario hasta podríamos valorar que se iniciará un juicio político contra ellos", planteó en rueda de prensa.

Cravioto cuestionó a Córdova por la "desfachatez" con que se conduce, puesto que "dice que no hay dinero y que no tienen recursos ni materiales ni humanos para poder contar las firmas de papel, pues tienen 13 mil millones de pesos y dicen que no hay dinero".

El vocero "llamó" cínico a Murayama por haber intentado justificar que si se aprobaran los formatos en papel, "se registrarían muertos, personas suplantadas y gente a la que se le pondría su firma sin estar. ¿Pues qué se cree esa persona? ¿Pues qué se cree ese señor? ¿Que los mexicanos somos transas?"