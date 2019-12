Amagan controladores aéreos con paro en AICM por mejoras laborales

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo advirtió que si las autoridades no resuelven en tiempo y forma sus peticiones podrían ir a un paro de actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). José Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario General del sindicato, dijo en entrevista con El Universal que este miércoles saldrán a las calles para acusar una serie de violaciones a sus derechos laborales y por desacuerdos en los impuestos a sus salarios.

Esta manifestación, detalló, será para exponer sus inconformidades ante el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje. Agregó que de cumplirse con los tiempos legales y si no resuelven sus peticiones, podrían realizar un paro de actividades. "Es únicamente un método cívico para presionar a las autoridades a que nos escuchen a que se sienten a dialogar y se resuelva el problema, sonará muy feo pero es una medida legal, lo ilegal es lo que hace algún tiempo algunos compañeros estaban proponiendo, un paro o que íbamos a hacer tortuguismo", comentó.

Las principales demandas que realizan son por violaciones a los derechos labores, ya que afirmó que hay compañeros que están trabajando más de dos turnos diarios y estos se dan dos o tres veces por semana, además de que los obligan a ir a capacitaciones en sus días de descanso, y a las mujeres no les están respetando el tiempo para cuidar a sus hijos menores.

"[Estas condiciones], todo este sobre cargo de trabajo puede provocar un accidente en el transporte aéreo, entonces el controlador por normas tiene que estar al 100% y lo están desgastando, los están cambiando de turno, los están obligando a tomar sus cursos en los días de descanso", lamentó.

Otra de las demandas que realizarán es porque la ley de remuneraciones los afectó ya que ahora, se les aplicará un impuesto que reducirá 15% su salario y "lo que nosotros ganamos no es ni la quinta parte de lo que gana el presidente", sostuvo. Afirmó que esta medida de austeridad se aplique con los funcionarios que se están sirviendo con la "cuchara grande" pero y pidió que los reguladores de salarios revisen sus casos.

Agregó que lo que busca con esta manifestación es que no se afecte ningún vuelo o a ninguna persona, ya que asistirán la mayor parte de los trabajadores de la base que puedan y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, a que escuchen sus peticiones para acordar un diálogo y subsanar las diferencias.

"[Con la manifestación] no afectamos ningún vuelo, y tenemos el compromiso con los compañeros de no afectar ninguno, hemos dado la indicación para que sean muy precavidos y que sean más responsables, hacer algo simbólico, se tiene que trabajar con más cuidado, y nuestro compromiso es no afectar a nadie de la población, a ningún vuelo, a ningún pasajero porque además hacer deliberadamente eso es criminal y podemos provocar un accidente", afirmó.

En este sentido indicó que de no llegar a ningún acuerdo "legal" se verán en la necesidad de irse a un paro de labores; sin embargo, dijo que buscarán afectar lo menos con roles de guardias en el aeropuerto.

"Hay que ser positivos, tenemos fe, esperemos que eso se resuelva y si no pues tenemos que organizar bajo condiciones legales. tenemos que establecer guardias, roles, etc. pero ya en su momento se tendría que analizar esta decisión con base en la consulta de toda la base", dijo.





