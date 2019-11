Amagan poner queja a 'Yaco' Rodríguez

Ciudad de México.- La secretaria general en funciones de presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, censuró al diputado federal Eraclio Rodríguez, que milita en ese partido y que participa en los bloqueos de organizaciones campesinas a la Cámara de Diputados que han impedido la aprobación del Presupuesto para 2020.

A pregunta expresa, la líder morenista valoró la presentación de una queja contra el diputado -presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural- ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

"El Presidente ya planteó que no lo presionaran organizaciones porque estaban acostumbradas a recibir su parte y que no se iba a hacer así porque él escucha mucho al pueblo y el pueblo le ha dicho que mande directo el apoyo, porque siempre llegaba rasurado; yo le doy toda la razón y respaldo al Presidente. No he hablado con este diputado, por supuesto voy a buscar hablar con él y con los diputados al respecto.

"El Presidente no es alguien que acepta que le hagan presiones, y se me hace de muy baja actitud andar haciéndole presiones al Presidente y andar mandándole marchas; si les interesa mucho el campo, tendrían que estar trabajando para que los programas realmente se aterrizaran, entonces creo que sí se puede meter una queja en este tema y también creo que la CNHJ puede seguir de oficio muchos temas, que no necesita que le lleguen quejas para atender", dijo la morenista en conferencia de prensa.

Polevnsky planteó que se haga una reforma a los estatutos del partido para garantizar que todos los morenistas que lograron un cargo de elección popular, así como los candidatos externos, se apeguen al programa del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El Presidente ha explicado que las cosas ya cambiaron y que esto modifica la forma de gestionar los recursos en la Cámara de Diputados, efectivamente, en el pasado tenían hasta una partida que el Presidente ha llamado de los moches.

"Eso es inaceptable, la cantidad de dinero que se perdía en el trayecto era muchísima y creo que, como bien dice el Presidente, es más fácil que llegue el dinero a todas las áreas si se quitan todos estos intermediarios", comentó.