Amenaza AMLO a juez incómodo que frenó plan educativo de SEP

Ciudad de México.- La división de poderes cedió el paso a la mañanera. Una vez más, el Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó a un juez federal por frenar un plan gubernamental.

Ahora, arremetió contra el juez Francisco Javier Rebolledo, quien el lunes pasado emitió una suspensión provisional para que la SEP no implemente el nuevo plan de estudios como programa piloto en 960 escuelas públicas.

"Somos respetuosos del Poder Judicial, pero no nos dejamos. Vamos a indagar y vamos a ver quién fue el juez y por qué razón", advirtió.

No es la primera vez que el Mandatario arremete y amaga a funcionarios del Poder Judicial. Ya ha cuestionado a los Ministros de la Corte. El 2 de septiembre dijo que lamentaba no tener mayoría en la Suprema Corte.

"Pensé que puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México, y ¿qué creen? Me equivoqué", dijo sobre los personajes que militaron con él en Morena y se convirtieron en Ministros bajo su promoción.

"Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos", lamentó.

En una veintena de ocasiones, el Presidente cuestionó la independencia de jueces cuando no le favorecen.

Incluso, ayer criticó a otro juzgador que se tardó en liberar una orden de cateo para una casa del crimen organizado en la zona de San Miguel Totolapan, Guerrero, pues cuando la dio, aseguró el Ejecutivo, ya no encontraron nada.

López Obrador ha acusado a los jueces de odio, de politiquería, de responder a intereses del neoliberalismo o de criminales y de realizar "chicanadas".

Incluso, han exhibido sus nombres y adscripciones en las conferencias matutinas, como sucedió el pasado 2 de septiembre por la liberación de presuntos delincuentes.

En julio pasado, cuestionó al juez que otorgó una suspensión definitiva a la empresa española Iberdrola.

"A este juez nosotros lo estamos investigando. Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa. Presumimos -no quiero adelantar- que hubo falsificación de documentos", acusó.

Ayer, en la conferencia mañanera, acusó que el fallo judicial que frenó la aplicación experimental del plan de estudios obedece a intereses particulares.

El Mandatario acusó al juez Rebolledo de favorecer al conservadurismo, al neoliberalismo y al neoporfiriato.

"Vaya que dejaron un tinglado de defensa de intereses particulares y del pensamiento conservador, reaccionario, en todos lados. En todas partes tiene uno que andar topando con eso (sentencias de jueces en contra)", reprochó en Palacio Nacional.

En esta arremetida contra el Poder Judicial, ni los Ministros se han salvado, pues cada que emiten una sentencia en contra de alguna acción gubernamental, los acusa de favorecer intereses del conservadurismo.

Exigen a AMLO no amagar a los jueces y respetar independecia de poderes

Luego de que AMLO advirtiera ayer que van a investigar al juez Rebolledo, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) manifestó que debe ser respetada la independencia de los impartidores de justicia.

En un posicionamiento solicitado por este diario, el organismo que agrupa a la mayoría de los más de mil 300 jueces y magistrados federales del País, señaló que acompañará al juez Francisco Javier Rebolledo, en caso de abrirse un procedimiento en su contra.

"Es común que las partes en un juicio se expresen cuando las resoluciones les son adversas. Sin embargo, es necesario precisar que existen instancias revisoras, como parte de la garantía de independencia judicial y que, por lo que respecta al señor juez, contará con el acompañamiento en el proceso administrativo, si es el caso de que se presente, reafirmando que esta independencia debe ser respetada", señaló la JUFED.

El pasado 30 de septiembre, Rebolledo suspendió el nuevo plan de estudios de la SEP, dentro de un amparo promovido por la asociación civil Educación con Rumbo contra el acuerdo federal que permitía aplicar el plan en escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria.

En su fallo, el juez reprobó que la SEP pretenda experimentar un plan de estudios con miles de alumnos y maestros que ni siquiera fueron capacitados previamente.

En su conferencia matutina, el Presidente López Obrador culpó ayer al Partido Acción Nacional (PAN) de estar detrás de la campaña en contra del nuevo modelo educativo, que se lanzó como programa piloto en 960 escuelas públicas del País para el ciclo escolar 2022-2023.

"No tengo la información, pero vamos indagar, y vamos a ver quién fue el juez y por qué razón. Nunca hemos actuado desobedeciendo un mandato judicial. Y vaya que dejaron un tinglado de defensa de intereses particulares y de pensamiento conservador reaccionario en todos lados, en todas partes, tiene uno que estarse topando con eso", expresó el Mandatario en Palacio Nacional.

"El PAN, que seguramente son los que están detrás de esto, se opusieron durante el Gobierno del Presidente López Mateos a que se entregaran los libros de texto para primaria; hubo hasta movilizaciones del conservadurismo en contra de los libros de texto", refirió.