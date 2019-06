AMLO, abierto a regresar restos de Porfirio Díaz a México

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa de este martes 18 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a regresar los restos de Porfirio Díaz al país, a lo cual respondió que no tendría ningún inconveniente.

López Obrador observa que la repatriación de los restos de Díaz generaría argumentos encontrados, pero se trataría de una forma de reconciliación histórica en estos "nuevos tiempos".

"Por lo general no me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos pero no tendría yo la verdad ningún inconveniente, si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares, hubiese un acuerdo en general".

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, político y militar, nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México y falleció el dos de julio de 1915. Sus restos reposan desde 1921 en el famoso Cementerio de Montparnasse, en París, Francia.

El presidente López Obrador también consideró la repatriación de los restos del caudillo Catarino Garza, fallecido en Panamá en 1895, quien llamó a levantarse en armas contra Porfirio Díaz décadas antes que Francisco I. Madero.





Fuente: www.elimparcial.com