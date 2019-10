Amlo acepta renuncia de Medina Mora, confirma Monreal

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informó a través de redes sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del ministro Eduardo Medina Mora.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha aceptado la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Estamos en espera de que sea remitida al Senado Mexicano para su análisis, según lo dispuesto por el Artículo 98 Constitucional”, escribió Monreal en Twitter.

Ahora, por mandato constitucional, la Cámara de Senadores deberá aprobar la renuncia del ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, previa aceptación del presidente de la República, para después iniciar el proceso de nombramiento de un ministro sustituto.

Así lo precisó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal Ávila, al puntualizar que el Senado está en espera de la renuncia y para dar su aval ésta debe estar sustentada por una causa “grave” para que el ministro Medina Mora pueda separarse del cargo.

El senador Ricardo Monreal indicó que la sesión del Pleno del Senado para aprobar la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, sería en una sesión especial este viernes, o en su caso el martes próximo.

Pero, el Senado tiene que aprobar la renuncia del ministro que en ese momento presenta esta dimisión, o sea, no es tan sencillo como ya presento mi renuncia y ya me voy. No, primero se tiene que calificar la causa grave, si no hay causa grave, no puede haber renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, también informó en redes sociales que el presidente López Obrador aceptó la renuncia del ministro Medina Mora, por lo que será enviada al Senado para su análisis, de acuerdo a lo que establece la Constitución.