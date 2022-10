AMLO acusa: senadores no escuchan al pueblo

CDMX.- Horas antes de la discusión en el pleno del Senado del dictamen que extendería la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los legisladores no escuchan al pueblo.

"Vamos a hacer la consulta (sobre la militarización), porque los legisladores no están escuchando, no están consultando al pueblo, como muchos no fueron electos de manera directa, son plurinominales", dijo.

"Todavía el que hizo campaña (...), pero el pluri va a la lista y hasta se va de vacaciones, ya nada más regresa cuando va tomar posesión porque ese no tiene que hacer campaña, nada, y si va en los primeros lugares porque tiene influencia o es importante, pues ya, entonces hay que preguntarle a la gente, si dice que a los cuarteles, a los cuarteles, pero no limitarnos a lo que diga el conservadurismo o un grupo del partido conservador", agregó.

Con 19 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, fue aprobado ayer el dictamen que prevé "controles" en la labor del Ejército en seguridad.

La senadora priista Sylvana Beltrones votó en favor del dictamen que presentó Morena.

'Si militares regresan a cuarteles, delincuentes harán fiesta'

En conferencia, el Mandatario federal aseveró que si los militares regresan a sus cuarteles, los delincuentes harán fiesta.

"Sí necesitamos, nada más numéricamente, son 300 mil elementos, a ver, 300 mil elementos a sus cuarteles, hacen fiesta los de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Porque vuelve lo mismo, qué pasaba, que había contubernio, el poder de la delincuencia y de las autoridades se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, municipales.

"Ahora nos ahora es GN y con el apoyo de la Defensa y la Marina, imagínense, retiramos a los marinos de los puertos, ya salen todos los marinos del puerto de manzanillo ¿Quiénes regresan? Los que permitían la entrada del fentanilo, el contrabando y todo, por eso voy a insistir".