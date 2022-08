AMLO bloquea a cerveceras por falta de agua en el norte

CDMX.- Alegando problemas de abasto de agua para consumo humano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que su Gobierno aplicará una veda en los estados del norte del País para que las empresas cerveceras no puedan abrir más plantas.

El Mandatario dijo que no frenará la producción, pero fomentará que las compañías se instalen en el sureste del País.

"No es decir: 'ya no vamos a producir cerveza'; es decir: 'no se va a producir cerveza en el norte', o sea, ya veda. ¿Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí están los ríos Grijalva, ahí está el Usumacinta, ahí está el Papaloapan", dijo.

"Sí vamos a intervenir, y para eso es el Estado. A los neoliberales no les gusta esto, porque ellos quisieran que lo económico se situara por encima de todo", planteó.

Heineken México es el principal productor de la bebida en Nuevo León y es propietario de la Cervecería Cuauhtémoc, que en 1890 arrancó operaciones en Monterrey.

En 2020, el Gobierno canceló permisos de agua a la cervecera Constellation Brands, que tuvo que cambiar su planta de Mexicali a Veracruz, lo que en opinión de especialistas significó tirar a la basura una inversión de casi 700 millones de dólares en instalaciones ya muy avanzadas.