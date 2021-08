AMLO cancela gira y se va a su quinta en Palenque

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le hace falta “escuchar a los pajaritos y Guacamayas” de Palenque, Chiapas, aseguró este viernes al momento de informar que viajará a su quinta para escribir el discurso del próximo de la ceremonia de los 200 años de los Tratados de Córdoba y los detalles de su Tercer Informe de Gobierno.

López Obrador señaló que a la ceremonia que se realizará en Córdoba, Veracruz para recordar el bicentenario de la firma de estos tratados -en los que España reconoció la independencia de México- estará de invitado Guillermo Lasso, presidente de Ecuador.

El evento se realizará en Córdoba, Veracruz, y debido a este evento se suspenden las giras de trabajo que realiza el mandatario en el interior de la República, detalló.

"Me tengo que ir, voy precisamente haya, voy a Palenque, voy a escribir dos días Tengo que hacer el discurso sobre los Tratados de Cordoba que es para el día martes 24 (de agosto), viene el presidente de Ecuador ese día martes 24, y estoy escribiendo, revisando ya mí informe para el día 1 (de septiembre) y necesito también ver los arboles, y escuchar a los pajaritos, y a las guacamayas, me hace falta, me hace falta", comentó