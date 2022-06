AMLO cometió autogol: Anaya

CDMX.- El ex candidato presidencial Ricardo Anaya le agradeció a Andrés Manuel López Obrador el "autogol" que cometió el Presidente durante su conferencia mañanera este lunes.

El Mandatario federal reprodujo parte del mensaje que cada lunes Anaya difunde desde su autoexilio, relacionado con la preferencia que tiene el tabasqueño por la extracción y refinación del petróleo.

"Ahora sí que no tengo palabras para agradecerle a López Obrador el tiempo que me dedicó hoy, hace ratito, en su mañanera. Increíble, pero no puedo encontrar un solo argumento. Si esto fuera fútbol, creo que ahora sí López Obrador metió autogol", estimó el panista antes de que él mismo reprodujera la alusión del Presidente a su mensaje.

Cuando terminó de reproducir el video, López Obrador se concretó a señalar que la suya y la del opositor eran visiones distintas.