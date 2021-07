AMLO consulta y Peña festeja

Monterrey, NL.-El ex Presidente de México Enrique Peña Nieto llegó a los 55 años y hubo alguien que derramó miel por él en redes sociales: su novia Tania Ruiz. La modelo agradeció a la vida la oportunidad de seguir junto al ex mandatario. Desde febrero de 2019 se dio a conocer que la pareja mantenía una relación sentimental. La publicación provocó críticas porque su reaparición pública se da en medio del escándalo Pegasus, el programa informático desarrollado por el grupo israelí NSO para espiar a políticos, activistas y periodistas, entre otros, que reveló la Fiscalía General de la República; además de la consulta popular para juzgar ex presidentes.