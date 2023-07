AMLO contra calificadoras: falsarias y marrulleras

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las calificadoras internacionales son "falsarias" y "marrulleras", luego de que pusieron en perspectiva negativa a Pemex.

"A ver, lo de la deuda de Pemex, miren, desde que llegamos, 15.5 por ciento menos", aseguró en su conferencia mañanera mientras exponía un gráfico sobre el saldo de la petrolera de 2009 a la fecha.

"Desde luego está muy difícil ganarle a los leguleyos de las calificadoras, son tecnócratas marrulleros que seguramente van a decir, sí, pero hay otras variables, afortunadamente ya eso no se los cree ni siquiera el llamado círculo rojo".

El 14 de julio, Fitch Ratings bajó la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) de BB- a a B+, lo que significa una calidad crediticia pobre o dudosa.

Y el pasado viernes, Moody's Investors Service ratificó la calificación de Pemex en B1, pero cambió la perspectiva para la petrolera estatal de estable a negativa, ya que estima probable que enfrente mayores riesgos crediticios.

Moody's reprobó la débil liquidez de Pemex y su alta dependencia del apoyo del Gobierno federal, y proyectó que sus fundamentos financieros seguirán deteriorándose.

Mientras que Fitch rebajó a la empresa productiva del Estado aún más en grado especulativo, al señalar que no prevé que la producción de petróleo de la compañía crezca y que los accidentes recientes ponen en duda su capacidad operativa.

Esta mañana, el Presidente aseguró que la economía mexicana se encuentra en buena situación y que las calificaciones bajas no afectan.

"No afecta en nada, es parte de la simulación que existía durante el predominio del periodo neoliberal, es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opine el FMI, que está totalmente desacreditado, por ejemplo, continúa la crisis en Argentina y quién produjo esa crisis, el FMI, por qué razón, por cuestiones políticas e ideológicas, no por consideraciones técnicas.

En sexenios pasados, indicó, imperaba la corrupción en Pemex y todas las empresas públicas tenían buenas calificaciones. Argumentó que las calificadoras están molestas porque el Gobierno mexicano no les paga por sus servicios.

"Son calificadoras que actúan en función de intereses y lo peor de todo es que se les tiene que pagar", agregó.

"Ese es su coraje (que ya no se les paga), como los ex Presidentes que ya no tienen pensiones y están enojadísimos, no pasa nada. La deuda de Pemex ha bajado y eso lo podemos probar".

REFORMA publicó hoy que México empeoró en su indicador de Riesgo País y del quinto lugar que tenía en 2015 entre 17 economías de América Latina, pasó al décimo primer lugar en 2023, algo que sale muy caro a las finanzas públicas.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, señaló que la aversión al riesgo en la economía mexicana es evidente con la salida de capitales de valores gubernamentales en lo que va del año.

López Obrador dijo que a la población no le interesan evaluaciones de empresas sobre riesgos de inversión o estados financieros en el País, pues justificó que la mayoría se preocupa porque haya trabajo, buenos salarios y que no aumenten precios de alimentos ni la gasolina.

"Eso es lo que le importa a la mayoría de la gente y es lo que tenemos que cuidar, que alcance para la alimentación, el pasaje y se pueda salir adelante con la educación de los hijos y esté garantizada la salud, que es importantísima, porque hay quienes quieren que se privatice la salud, eso quedó atrás y ya no va regresar eso", abundó.