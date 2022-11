AMLO cuestiona prisa de Fiscal de Morelos en caso Ariadna

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la FGR indagar el asesinato de Ariadna Fernanda López y cuestionó por qué el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, tuvo prisa en declarar que la causa de fallecimiento fue una "grave intoxicación alcohólica".

En la mañanera, luego que ayer Sheinbaum acusara al Fiscal morelense de encubrir al presunto asesino de Ariadna, López Obrador indicó que en casos de esta índole las autoridades esperan para expresarse, pero en este caso sí hubo una declaración.

-¿Se tiene que investigar al Fiscal?, se le preguntó.

"Se tiene que hacer la investigación de lo que sucedió en este caso para que se aclare por qué si hubo una autopsia se estaba señalando de que la causa de la muerte era otra y que no había golpes, todo eso", indicó.

"Y también la declaración. Si hay declaración pública, es que cuando sucede una cosa así por lo general no declaran los ministerios públicos, no declara ninguna autoridad, esperan, pero sí hubo una declaración, ¿por qué la prisa?", cuestionó.

El pasado viernes 4 de noviembre, la Fiscalía de Morelos inició las investigaciones del caso y determinó que la causa del fallecimiento fue una broncoaspiración derivada de "una grave intoxicación alcohólica". El Fiscal Carmona descartó contundentemente "un feminicidio".

Ayer, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, acusó al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir al presunto asesino de Ariadna.

Para las autoridades capitalinas la joven de 27 años murió por golpes múltiples, según una necropsia practicada a solicitud de los familiares.

Esta mañana, López Obrador también deslizó que hay intereses de grupos politiqueros en el caso, los cuales son ambiciosos vulgares.

"Entonces cómo es que lo sostiene, entonces si va a haber una revisión a este caso a fondo y estoy planteando que se ponga por encima la justicia, porque luego hay intereses de grupos politiqueros ahí en el caso de Morelos y en todos lados", afirmó.

"Como hablamos de Guanajuato, también en el caso de Morelos, grupos. No tienen ideales, no tienen principios, no les importa el pueblo, es la lucha de poder por el poder, son unos ambiciosos vulgares. Y el que no tiene ideales, el que no tiene principios, el que nada más le importa el poder por el poder es o está a punto de convertirse en corrupto".