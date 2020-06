AMLO debe asumir papel de presidente y atender la pandemia: Laura Rojas

Ciudad de México.- La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, hizo un llamado a la unidad a todos los actores políticos, sobre todo en estos tiempos en los que ha habido mucha confrontación política y luego de que este martes se dio a conocer el presunto Bloque Amplio Opositor (BOA) al presidente, Andrés Manuel López Obrador y Morena para las elecciones del 2021.

En conferencia de prensa virtual, Laura Rojas dijo: “sí es pertinente hacer un llamado al Presidente de la República a que asuma su papel de presidente de todas y de todos los mexicanos y que se concentre en atender la pandemia, como lo estamos haciendo todas y todos desde nuestros ámbitos de competencia”, dijo.

“Es muy necesario en estos momentos hacer este llamado a la unidad por parte de todos quienes tenemos un cargo público, y sobre todo, por parte de quienes somos titulares de un Poder. El presidente de la República es el titular de un Poder; yo soy titular de otro; el ministro presidente Saldívar de otro, que él es muy prudente siempre, pero me parece, sobre todo, que quienes representamos un Poder y quienes representamos a los ciudadanos sí tenemos una obligación de, siempre, pero sobre todo que en momentos críticos como el que estamos viviendo el día de hoy, de abonar a la unidad, a la concordia, a la colaboración y no a la polarización”, dijo la panista mexiquense.

Este martes, en la conferencia de prensa mañanera, la Presidencia de la República denunció que hay un grupo denominado Bloque Opositor Amplio (BOA) que tiene una presunta estrategia para debilitar a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador de cara los comicios de 2021 y en 2022 con la revocación de mandato.

En la conferencia de prensa mañanera, a solicitud del presidente López Obrador, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez leyó un “documento confidencial” llamado “Rescatemos a México” impulsado por el BOA) cuyo –dijo- objetivo es desplazar a Morena en 2021 y revocar el mandato del presidente en 2022.

De acuerdo con el documento, que llegó a Presidencia, el López Obrador mantiene aceptación arriba de 50% y Morena aunque ha pedido aceptación se mantiene como primera fuerza en la Cámara de Diputados y el 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en 2021.

Por esto, Laura Rojas consideró este llamado como una responsabilidad, no solamente legal, sino ética.

“Creo que es una responsabilidad que está, no solamente legal, sino también ética. En estos momentos creo que estos cargos tan importantes de decisión tienen que ser usados para construir a favor de las personas, para hacer política, de la buena política, y no para polarizar. Entonces sí creo que tenemos, y yo me asumo como parte de esas personas que tenemos que, todo el tiempo, estar abonando y haciendo llamados a la unidad y de construir propositivamente”, explicó Laura Rojas.

Fuente: www.elimparcial.com