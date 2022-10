AMLO elogia a EU por visas para venezolanos

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió que Estados Unidos entregue 24 mil visas para venezolanos y pidió esperar a que ese mecanismo dé resultados.

"Por eso vemos bien esto, porque es un primer paso, no es perfecto, yo estuve viendo, revisé todo el acuerdo y si hay requisitos, pero ya está la salida, ya hay algo", afirmó.

Sin embargo, durante la mañanera, el Mandatario federal reconoció que las 24 mil visas temporales que propuso EU a venezolanos no son suficientes.

"Se acepto esto de las visas temporales o permisos temporales, que es una opción, la verdad es qué lleva algún tiempo cumplir con los requisitos, pero ya hay una salida que no había, estaba todo cerrado. Ahora si un venezolano residente en Estados Unidos avala a un familiar o amigo o conocido, se puede lograr que ingrese Estados Unidos", indicó sobre los permisos aprobados por EU.

"Hay otros requisitos pero ya existe esta salida, esta posibilidad. Lo digo aquí también porque son cosas que a lo mejor los mismos migrantes no saben, pero existen estas posibilidades y se pueden hacer los trámites por Internet y desde cualquier lugar, inclusive desde Venezuela, de Colombia, de cualquier sitio".

"Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía y en especial que si pasan por México, pues ya no tendrían el derecho a esta visa temporal, para 24 mil".

-¿Son suficientes?, se le preguntó sobra las visas.

"No, no, no, pero pues hay que empezarlas a demandar y en la medida que se vayan otorgando y no alcancen, pues yo estoy seguro que el Gobierno estadounidense las va a emplear y todos pediríamos eso", indicó.

-¿México lo propondría?

"Sí, sí, pero que empiece a funcionar el mecanismo", respondió.