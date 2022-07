AMLO escucha serenata y ofrece defender a migrantes

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió al balcón de su hotel en Washington para escuchar la serenata que un grupo de mexicanos le llevó esta mañana y prometió que se ordenará el flujo migratorio.

"Lo que vamos a proponer son dos cosas: una, que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos, que sea un flujo migratorio ordenado.

"Y lo segundo, es que los que están aquí y llevan años trabajando honradamente se le reconozcan sus derechos", dijo López Obrador.

El Mandatario federal, quien se veía sonriente y lanzaba besos a los paisanos mientras sonaba de fondo "Amigo" de Roberto Carlos, comentó que el tema migratorio es fundamental para México y Estados Unidos.

"El tema principal es la defensa de nuestros paisanos migrantes, ese es el tema número uno, además eso nos conviene a los dos pueblos y las dos naciones, porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación. Vienen a hacerla más grande, no vienen a robar, no vienen a hacer alguna maldad.

"Y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital, pero si no hay fuerza de trabajo, no hay producción y no hay progreso", comentó.

López Obrador se despidió de los paisanos antes de ir a su encuentro con la Vicepresidente Kamala Harris.

"Nada más decirles que (...) sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante, son héroes y heroínas, nuestros paisanos migrantes. México lindo y querido", agregó.

Madrugan paisanos para dar serenata a AMLO

Desde la madrugada de este martes, un grupo de mexicanos radicados en Nueva York llevó serenata al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta las 7:30 horas tiempo local, 6:30 horas de la Ciudad de México, se habían congregado unos 50 paisanos afuera del hotel en Washington donde pernoctó el Mandatario federal.

Entre ellos, el mariachi "Habaneros", integrado por jóvenes méxico-americanos, y una adolescente, hija de mexicanos nacida en Estados Unidos, que le cantó "Viva México".

Los connacionales se reunieron afuera del hotel Lombardy para apoyar al Presidente, que hoy tiene sus actividades oficiales, así como para exigirle una reforma migratoria.

"Somos gente trabajadora, somos del Comité Morena New York, y siempre le estamos organizando sus eventos", expresó Guillermina Rodríguez, originaria de Taxco, Guerrero

"Todos queremos una reforma migratoria", agregó la mexicana entre gritos de "Presidente, Presidente".