AMLO está a punto del 'ponche', dice Xóchitl Gálvez

Cd. de México.- Tras anunciar una demanda penal contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber violado el Código Fiscal, Xóchitl Gálvez aseguró que está a punto del 'ponche' -término utilizado en el beisbol-, ya que ella ha ganado dos medidas que interpuso por expresiones del Mandatario

"Vamos 2-0, está a punto del 'ponche' el Presidente, en términos beisboleros. Le gané el amparo (para obtener derecho de réplica), ya le gane el del INE (donde solicitó medidas cautelares contra expresiones de López Obrador) y pues ahora viene la demanda penal", dijo a su llegada al Puerto de Veracruz.

La senadora panista reafirmó que presentará una demanda contra el Presidente, quien ayer divulgó información fiscal que sólo pudo haber obtenido ilegalmente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre los ingresos de sus empresas, High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.

"Voy a demandar penalmente al Presidente porque hizo pública información confidencial de mis clientes", dijo.

"(El delito) es haber violado el Código Fiscal. No tiene derecho a tener acceso al SAT, él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes y ese es secreto fiscal, o sea, abuso de autoridad. Lo que él quiere es hacerle creer a la gente que yo soy bandida, pero yo no soy bandida, yo no me he robado dinero. Él tiene muchos bandidos en su Gobierno, por cierto", sostuvo.

López Obrador publicó en su cuenta de Twitter un archivo con los contratos de las empresas de Gálvez, 76 millones con el sector público y mil 396 con el sector privado. El Presidente argumentó que alguien le había enviado esa información y que la enviaría al empresario Claudio X. González "para su análisis y verificación".

"Tengo derecho a tener una empresa privada, ¿verdad? La mayoría de los contratos son entre clientes privados, no son del Gobierno. Hay 80 millones de contratos ganados lícitamente. Si él cree que he hecho algo indebido, que me denuncie penalmente, pero es tan chingona mi empresa que su Gobierno me ha dado contratos", insistió Gálvez esta mañana en entrevista.

La ex titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y ex Delegada de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, afirmó que el Presidente la ataca por ser exitosa.

"Su coraje es que haya salido de una comunidad, que con tres pesos en la bolsa me haya venido, me haya vuelto ingeniera, que haya hecho una empresa. Su coraje es que él no cree en las gentes que se superan. Él dice que el aspiracionismo está mal. Él quisiera que la gente se quedara como empieza y yo no, yo quiero que la gente vaya para adelante, yo quiero que los jóvenes tengan empleo yo quiero que las mujeres tengan sus propios proyectos", sostuvo.

Gálvez defendió la legalidad de su actividad empresarial durante más de 30 años.

"El problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero, y de una vez le invito a que me enseñe los contratos de sus hijos aquí, ¿a ver, con qué pagaba la renta en Houston?", planteó.

En el lenguaje del beisbol, el 'ponche' se emplea en sustitución del término en inglés 'strike-out', jugada en la que el lanzador elimina al bateador tras tres lanzamientos seguidos sin que este golpee la pelota