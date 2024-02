AMLO está más preocupado por bots que por muertos.- Xóchitl

"Me llama la atención que el Presidente esté más preocupado por los bots de la redes sociales que por los muertos; estos tres jóvenes de 15 años; dos de 14, uno de 20 y otro de 22 que fueron asesinados en Tlaquepaque el fin de semana en la madrugada, en una colonia popular. Que reconozca que ha dado instrucciones al Ejército de no enfrentarse con los delincuentes.

"Por eso los delincuentes ya le tomaron el pelo al Gobierno en el sentido de que hacen lo que quieren con absoluta impunidad", comentó Gálvez.

La candidata del PAN-PRI-PRD dijo que ella pidió públicamente al Presidente que limpiara su nombre y denunciara en los tribunales aquello que él mismo ha calificado como una difamación.

"Él no ha hecho absolutamente nada para denunciar la posible calumnia. El saludo a la mamá del Chapo lo dejó marcado. Esas cosas que él ha tomado la decisión de hacer, pues generan esta sensación de que no se está haciendo lo suficiente cuando la delincuencial crece y crece en el País y el Gobierno se hace un lado", mencionó.

Gálvez anunció que pese a la violencia en el País visitará las 32 entidades durante su campaña e incluso las zonas especialmente complicadas.

"Justo ahí es a donde yo quiero devolverle la esperanza a las personas que hoy viven con miedo, justo donde hay menos certezas es a donde quiero estar", prometió.

La candidata también advirtió sobre la falta de seguridad de candidatos a Alcaldes, diputados locales y federales.

"Mal que bien yo tengo un aparato de seguridad que me ha proporcionado el Gobierno federal, que no creo que lo tengan todos los candidatos que van a estar en la calle. Van 12 personas asesinadas desde que inició este proceso electoral", señaló.

Alertó que el comando norte en Estados Unidos, el cual hace investigaciones muy serias en materia de seguridad, determinó que el 35 por del territorio nacional está en manos de la delincuencia.

'Quedan plasmadas propuestas de Urzúa'

Tras la muerte del ex Secretario de hacienda, Carlos Urzúa, quien formaba parte de su equipo, Xóchitl Gálvez indicó que no hay manera de sustituirlo porque era único.

"Me quedo con sus principales propuestas que van a ser plasmadas en este plan que estamos elaborando; logramos trabajar cuatro meses juntos. Afortunadamente (queda) esta visión de Carlos Urzúa de que el crecimiento económico realmente se refleje en la reducción de la pobreza; es decir, no dejarle a libre mercado los graves problemas, pero también que los programas sociales tengan sostenibilidad hacia el futuro, que las pensiones estén totalmente sólidas y que no metan al País en un brete financiero, y por otro lado la transparencia de los recursos", explicó.

Aseguró que a Urzúa le preocupaba mucho los 50 mil millones que la Secretaría de Bienestar estaba ejerciendo sin tener claro cuál es eran los padrones.

"Porque los números que él hizo había mucho menos beneficiarios de la tercera edad de los que decía Bienestar que se manejaba.

"Siempre hubo ahí una idea de qué había un exceso de recursos que no se estaban ejerciendo y que podrían ser usados para la campaña electoral de 2024".