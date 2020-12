AMLO hace cuentas... se vacuna hasta marzo

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- Ante señalamientos de que supuestamente le suministraron la vacuna china CanSino, el presidente Andrés Manuel López Obrador "hizo cálculos" y consideró que, por su edad y por su hipertensión, le tocará recibir la vacuna contra el coronavirus hasta marzo.

"Es parte de la politiquería, son muy inmorales nuestros adversarios, ese es un distintivo, una característica del conservadurismo, son hipócritas y corruptos, cuando sepan de un conservador actúen de manera precavida, no es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras, imagínense cómo voy a hacer eso, que me voy a vacunar, yo lo que estoy haciendo es cuidarme, hasta que toqué mi turno. Ya estoy haciendo mis cuentas, me va tocar por marzo, por la edad y la hipertensión, pero estoy bien de salud".

El mandatario también defendió a quienes encabezan el plan de vacunación.

"No permitiríamos que se use una vacuna que dañara, no lo haríamos en ningún caso por convicción, no se permitiría, por eso defiendo al doctor Alcocer, es un hombre con ética, y por eso defiendo a López-Gatell, al doctor Terán, los que están al frente de la estrategia porque son gente honesta, humana.

"Decirle a los mexicanos tengan confianza, no se les pondría una vacuna sí hay riesgos, sí hay reacciones o efectos que pueden resultar dañinos".