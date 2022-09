AMLO invita a fiestas patrias a hija del Che, Dalai Lama...

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que para la celebración del Grito el próximo 15 de septiembre, además de Evo Morales, también invitó a la hija del Che Guevara, familiares de Julian Assange y hasta el Dalai Lama.

Comentó que también se prevé que asistan al Desfile Militar del 16 de septiembre.

"Invité a Evo, ya confirmó, a Mujica, también confirmó, que ya está grande, pero parece que sí viene; viene la familia del Dr. Luther king, se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado; viene el papá y el hermano de Julián Assange, viene, dejen me acuerdo, ahhh, la hija del Che Guevara (Aleida), sí, ya confirmó, son como 10 invitados los que me van a acompañar en el Grito y van a estar también en el desfile", dijo en conferencia mañanera.

En la lista también aparecen familiares de Nelson Mandela, el ex Presidente José Mujica, el científico Noam Chomsky, entre otros.

El Mandatario reiteró que Los Tigres del Norte participarán en los festejos con un concierto de poco más de 3 horas después del Grito.

"Hay que llegar temprano para tener lugar y es para toda la familia, están invitados todos, con cuidado, con paraguas, sombrilla, impermeable, también a los adultos mayores, a toda la familia, todos los que puedan, es nuestra fiesta, vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos, nuestra independencia, que es un orgullo ser Mexicanos y ser independientes", sostuvo.

Los invitados serán hospedados en el Hotel "Círculo Mexicano". Está ubicado atrás de la Catedral Metropolitana y fue inaugurado en septiembre de 2020 por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Se trata del hotel donde se localiza la única tienda de Chocolates Rocío, propiedad de uno de los hijos del Presidente López Obrador.