AMLO lamenta muerte del cantautor cubano Pablo Milanés

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del mítico trovador cubano Pablo Milanés.

"Empezamos a enviarle un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor que escucharon muchos sus canciones, muchos muchos nos beneficiamos con su música y es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova, toda una época, la de Pablo, Pablito, como lo conocían".

El cubano falleció ayer en un hospital de Madrid por infecciones derivadas del cáncer en la sangre que padecía desde hace años.

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también lamentó la muerte del intérprete de "Si Ella me Faltara".

¡Qué tristeza! Se ha ido el enorme Pablo Milanés. La vida de muchos, entre los que me incluyo, no se explicaría sin su música. Gracias por tanto. "No es perfecta mas se acerca a lo que yo simplemente soñé", escribió Zaldívar.

Ricardo Monreal, líder de los senadores y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, también lamentó el deceso del artista a los 79 años de edad.

"Hasta siempre, querido Pablo Milanés, trovador y poeta. ¿Cómo llenar el breve espacio en el que ya no estás? Descansa. Descansa en paz", lamentó el zacatecano.

De entre las más de 200 canciones compuestas, editadas y registradas por Milanés, destacan clásicos como "Yolanda", "De Qué Callada Manera", "Yo No Te Pido", "El Breve Espacio en que No Está", "Los Años Mozos" y "La Vida No Vale Nada".

El peso de su composición fue tan profundo, que fue admirado y grabado por artistas, cantantes y compositores de todos los estilos, géneros y tamaños, como Ana Belén, Fito Páez, Guadalupe Pineda, Joaquín Sabina, Los Van Van, Maná, Sasha Sokol, Mijares y un centenar más.

Nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba, y desde pequeño mostró habilidades para la rima, la escritura y la música.

"Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación. Mis condolencias a su viuda e hijos, a Cuba", dijo ayer Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba.