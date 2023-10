AMLO me pega y me pega pero no me tumba, dice Xóchitl

Pachuca, México.- Reunida con las estructuras del PRI, PAN y PRD en Pachuca, Hidalgo, Xóchitl Gálvez aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no la doblará.

En su tierra natal, Gálvez pidió a sus seguidores no dejarse desalentar por los medios de comunicación que han vaticinado su derrota

"Esto no ha empezado todavía. Esto va a empezar oficialmente el próximo 20 de noviembre. Las precampañas van a arrancar el 20 de noviembre", recordó.

"Cuando dicen que dónde estamos, pues nos estamos preparando porque nosotros hacemos las cosas bien, pero en estos cuatro meses hemos vuelto locos a los de enfrente, porque ellos creían que iban a ir a un día de campo", expresó.

Acompañada por Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y por la secretaria general, Carolina Viggiano, Xóchitl recomendó a sus seguidores ver "Rocky IV" (1985), en la que el personaje de Sylvester Stallone se enfrenta a Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren.

"¿Se acuerdan cómo le pega y le pega y le pega y le pega y nunca se cae y gana? Yo decidí jugármela contra ya saben quién y pues así estoy: me pega, me pega, me pega, pero no me va a tumbar, se los prometo", soltó.

Gálvez dijo que se sentía orgullosa de que el PRI, el PAN y el PRD apoyen su aspiración.

"Vamos a caminar los tres partidos juntos. Tenemos que ir, cada quien, a hacer nuestro trabajo. No se dejen intimidar, no se vayan con la información falsa, porque Morena todos los días van a estar bombardeándonos con información para que pierdan el ánimo".

Ex Gobernadores cierran filas con el PAN

Un grupo de ex Gobernadores del PAN se entrevistó esta noche con el líder del partido, Marko Cortés, para cerrar filas con el blanquiazul y con Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

"Los ex Gobernadores panistas señalaron que ponen por delante a México y que están listos para participar en las tareas que el partido y el Frente Amplio determinen", se consignó en un comunicado.

Al encuentro con Cortés asistieron Marco Adame, de Morelos; Ramón Corral, de Sonora; Ernesto Ruffo, de Baja California, así como el queretano Ignacio Loyola y los guanajuatenses Juan Carlos Romero Hicks y Carlos Medina Plascencia.

Ruffo Appel había advertido que jamás iba a reconocer a Marko Cortés, con quien compitió por la presidencia del partido.