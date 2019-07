AMLO necesita aceptar la realidad: FT

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador debe aceptar noticias desagradables y no seguir confiando en sus datos, aseveró el diario Financial Times en su editorial nombrada "López Obrador debe aceptar la realidad económica".

"Con el Presidente Donald Trump amenazando con una guerra comercial para presionar a México a reducir la migración y la inversión empresarial estancada, la salida del Secretario de Hacienda (Carlos Urzúa) difícilmente podría haber llegado en peor momento.

"(López Obrador) debe aceptar noticias desagradables, no seguir confiando en sus propios datos", refirió el medio.

Asimismo, consideró que el rápido reemplazo de Carlos Urzúa por Arturo Herrera al frente de la Secretaría de Hacienda, contuvo algunos daños.

"Pero el Presidente debe demostrar que escuchará los consejos del señor Herrera y le dará espacio para restablecer la credibilidad en los mercados", acotó.

El diario señaló que la repentina renuncia de Urzúa no dejó dudas sobre las razones de su partida, a tan sólo siete meses de iniciada la Administración.

"Acusó al Gobierno de tomar decisiones sin una justificación sólida y de imponer a funcionarios no calificados en puestos clave con claros conflictos de intereses", refirió el medio.

Ahora, frente al desajuste de los mercados tras la salida del ex Secretario, López Obrador reiteró que quiere cambiar la política económica impuesta durante 36 años.

El Financial acepta que el periodo que señala el Presidente no estuvo exento de problemas, como la crisis del peso de 1994 y el endeudamiento excesivo que enfrentó la economía en esos años, pero la dirección del libre comercio trajo a México mayor prosperidad, así como la entrada a la OCDE y el haber logrado una reputación de gestión económica prudente.

"El señor López Obrador está proclamando el fin de esta era. No está nada claro que pueda reemplazarla con algo mejor", refirió.

De igual manera, criticó que además de la molestia que ha generado la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), la insistencia del Presidente en construir una nueva refinería con 8 mil millones de dólares ha provocado que los analistas teman por las débiles finanzas de Pemex y su afectación a la calificación de deuda soberana de México.

El diario recordó que el plan de negocios de Pemex está muy retrasado y además el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 tiene que presentarse a mediados de septiembre.

"Los mercados no perdonarán si estos documentos señalan más desviaciones de la realidad económica. El Presidente aún puede cambiar las percepciones de los inversores, pero el tiempo se está acabando", concluyó.