AMLO no pide servilismo: Lenia Batres

Óscar Mireles / Agencia Reforma / Lenia Batres Guadarrama

Ciudad de México.- Lenia Batres Guadarrama rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pida servilismo a quienes aspiran a ocupar el cargo de ministra.

No obstante, la funcionaria de la Consejería Jurídica de la Presidencia justificó que el mandatario proponga a personas cercanas.

En una exposición plagada de críticas al Poder Judicial, sostuvo que, lo que sí pide el mandatario es la defensa de temas como la austeridad, así como el cumplimiento de la Constitución.

"No es al presidente al que estamos respaldando, es a la Constitución, cuestión que nos parecen obvia a muchas personas, entre otras a su servidora", dijo al comparecer ante senadores.

"No pide servilismo, pide en realidad que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas que se ha evadido, el cumplimiento de la propia Constitución".

Batres interpretó a lo que, según ella, se refiere López Obrador cuando dice que "le fallaron" personas que llegaron a la Corte a propuesta de él.

Al responder a preguntas del senador Damián Zepeda, también calificó como irreal que se piense que AMLO busca que los ministros le consulten cómo votar.

"Cuando él habla, que le fallaron, se ha referido a cosas muy concretas. Uno, que entiendo que les solicitó cuando quedaron (en) promover políticas de normas de austeridad en el Poder Judicial. Dos, que acataran la norma de remuneraciones", manifestó.

"Tres, que buscaran acordar una reforma judicial. Entiendo yo que a eso se refiere. Porque pensar que en cada caso tendría, o él esperaría que fueran los ministros a consultarle cómo deberían votar, pues obviamente que es irreal. Menos aún cuando buena parte de esos casos se refieren a cuestiones totalmente privadas".

Cuando López Obrador promueve o propone a personas "más cercanas que conoce", argumentó Batres, es porque sabe que están de acuerdo con dichos temas.

"Y que nos va ser obvio trabajarlos en su caso. Temas que, por lo demás, responden al propio contenido de nuestra Constitución", señaló.

La hermana del jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, puso como ejemplo que el Poder Judicial no ha justificado por qué impartidores de justicia ganan más que el presidente.

"No lo están cumpliendo, no nos ha explicado al día de hoy el Poder Judicial por qué no cumplen los magistrados, jueces y ministros el monto constitucional del artículo 127", abundó.

"Entonces, cuando el presidente pide: 'acátenlo' no lo acatan, pero lo dice la Constitución", añadió la candidata a la Corte.

Afirmó que no tiene ningún vínculo con el "poder del mercado" que, sostuvo, ha subordinado a los poderes constituidos hasta convertirlos en agencias de transmisión de sus necesidades.

Ante la Comisión de Justicia, la abogada lanzó críticas al Poder Judicial (PJ) -al que aspira a llegar- por resoluciones y manejo del presupuesto.

Por ejemplo, dijo, el PJ violentó la ley al suspender la Ley General de la Comunicación Social y frenar, en su momento, la distribución de libros de texto en Chihuahua.

También cuestionó el alto salario de los ministros, en comparación con el salario mínimo, y el "desacato" para que el ejecutivo disponga de los recursos de los fideicomisos eliminados del PJ.

La aspirante además se dijo en desacuerdo con la invalidación de la reforma por la que se transfería a la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.