AMLO no revocará concesiones mineras

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no revocará las concesiones mineras, respetará a quienes ya las tienen y reiteró que en su Gobierno ya no se han entregado.

"Sí es probable (presentar una iniciativa profunda a la Ley Minera). Lo que quiero yo expresar es que los actuales concesionarios van a seguir manteniendo sus concesiones.

"No quiero que se vaya a malinterpretar, los que ya tienen sus concesiones se les respeta. La política que definimos desde el principio fue no entregar más concesiones, porque fue un exceso. Incluso se han venido reduciendo las concesiones, porque como ahora tienen que pagar impuestos y antes no pagaban están devolviendo las concesiones", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que podría elaborar una propuesta para que la reglamentación de ya no entregar concesiones sea más estricta, esto con el fin de proteger a los mineros.

"Entonces, no vamos a entregar las concesiones, a lo mejor va a ameritar como en la Comisión Federal al final hacer una propuesta para que ya no se entreguen más concesiones, y también se reglamente lo de la explotación minera en las concesiones ya otorgadas. Ya está reglamentado, pero que sea más estricto para proteger a los mineros, eso puede suceder", agregó.