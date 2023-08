AMLO no sabe qué es violencia política de género, dice Xóchitl

Tomada de X / Xóchitl Gálvez este miércoles en el Senado

Ciudad de México.- La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura el Frente Amplio por México, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sostenido que él también es víctima de violencia política de género.

"Es el presidente de la República: él es el hombre más poderoso de este País. El problema no es el debate que pueda haber entre una de sus corcholatas y una servidora. Ahí nos vamos a dar con la cubeta. Pero él es la máxima autoridad", argumentó.

En su mañanera, el Jefe del Ejecutivo aseguró que él mismo también es víctima de violencia política de género.

"Tiene acceso a información privilegiada. Él tiene todo el poder y en este caso, quien no ha entendido qué es la violencia política en razón de género, tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una persona que aspira a un cargo", señaló Gálvez.

"Es lo que intenta el presidente: descarrilarme, él lo que intenta es atacar. Él no es un candidato: hay que explicarle al presidente que después de ser el candidato hace cinco años, y que él ahora es el presidente", razonó.

La hidalguense presidió esta mañana una sesión ordinaria de la comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República. Según dijo, no tiene pensado solicitar licencia al cargo de senadora.

¿Qué dijo AMLO?

En su conferencia matutina de este miércoles 9 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los magistrados del Tribunal Electoral actuaron en su contra con "malicia efectiva" y planteó la posibilidad de que él también pudiera ser un blanco de violencia política de género.

"Saben que me sancionan porque supuestamente hay una ofensa, malicia efectiva; la malicia efectiva es de ellos. Y también una pregunta: ¿En todo lo que me dicen a mí no hay violación de género (sic.)? ¿O el género es nada más femenino?", cuestionó.

El artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que para que una acción u omisión sea considerada violencia política de género tiene que estar basada en elementos de género y buscar o resultar en el límite, anulación o menoscabo del ejercicio de los derechos políticos de quien la vive.

Dichos elementos son considerados de género cuando se ataca a una mujer sólo por serlo, cuando a ésta le afecta desproporcionadamente lo hecho u omitido, o si tiene un impacto diferenciado en ella, en comparación con un hombre.