AMLO pide debatir 'sin hipocresía' tras agresión a Dresser

CDMX.- Luego que ayer la escritora Denise Dresser fuera amedrentada por un grupo de personas en la explanada del Zócalo capitalino por la marcha del 2 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió debatir sin confrontar y dejar a un lado la hipocresía.

"Debe continuar el debate y procurar que haya respeto y también no maniqueísmo o hipocresía. Maniqueísmo pues es el ver las cosas en blanco o negro, buenos o malos, y también no a la hipocresía.

"No sólo quejarnos cuando nos conviene o cuando nos cuestionan a nosotros y guardar silencio cuando no nos conviene opinar, quedarnos callados. Que no haya hipocresía, porque eso también es muy recurrente", comentó López Obrador.

El domingo, tras marchar desde Tlatelolco junto con colectivos de desaparecidos de Guanajuato e integrantes de Amnistía Internacional, Dresser colaboró a desplegar una manta contra la militarización en la plancha de la Plaza de la Constitución.

Al detectarla, un grupo de jóvenes comenzó a gritarle al asegurar que su participación fue para provocarlos y otros más se unieron expresando que ella no debía estar en esa movilización.

"¡Nadie te quiere, fuera, fuera Denise!", "No es tu lucha burguesa, regrésate al ITAM, regrésate a Polanco" y "¡Eres panista, neoliberal!", fueron algunos de los gritos.

Al mismo tiempo que le gritaron, el grupo de jóvenes no permitió que la politóloga contestara.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que sus adversarios también están molestos debido a que han perdido los privilegios de los que gozaban con los Gobierno anteriores.

"Están molestos los que recibían dinero del Gobierno, periodistas, dueños de medios de información, intelectuales orgánicos, incluso hasta científicos o pseudocientíficos, también miembros de ONGs, organizaciones campesinas, obreras. Como todo eso terminó, están molestos.

"Vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios, y eso es lo que está sucediendo; muchos pensaron que iba a ser más de lo mismo. (...) Además como se sienten ofendidos porque ya no tienen los privilegios que tenían en el régimen anterior, pues hay molestia", mencionó.

López Obrador destacó que el nivel de debate haya llegado al pueblo y no permanezca sólo en mesas de análisis de los medios de comunicación.

"Vean una mesa de análisis en Televisa, cualquier medio de comunicación, las radios, todos en contra de nosotros. De repente hay uno, creo que Epigmenio es una vez a la semana con Ciro para que haya equilibrios, pero en general todos en contra. Eso es lo que está pasando, porque así era antes.

"La calle no importaba, decían: 'el pueblo no existe, la política es asunto de los políticos, nosotros somos los expertos, los que tenemos capacidad de analizar la realidad y el pueblo no está preparado para la democracia'. Ese era el pensamiento conservador, no, ya esto cambió. Se queda uno sorprendido del nivel de análisis, la profundidad de mucha gente, de millones de mexicanos, tienen más capacidad que muchos intelectuales, políticos, entonces eso es lo que es sucediendo", agregó.