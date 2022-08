AMLO 'poncha' a Marina; reprueba uso de aeronave en beis

CDMX.- Luego que la mascota de un equipo de beisbol fuera trasladada en una aeronave de la Marina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo y dijo que será la Semar quien informe por qué se usó.

"Hoy me informó el Almirante, yo creo que más tarde informan de este asunto, ya les van a explicar por qué se realizó esto, no estoy de acuerdo, claro que sí estoy a favor del beisbol y el deporte en general y sé que hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, está en la Final, por eso el helicóptero, estaba iniciando el playoff, los juegos finales de la Liga Mexicana de Beisbol, pero ya van a explicar", comentó al finalizar su conferencia mañanera.

López Obrador también se dijo en desacuerdo de que se usen los aviones para los juegos de estrellas en Estados Unidos.

"No deberían tampoco los aviones de Estados Unidos usarse cuando hay juegos de estrellas, una vez fui con Beatriz a un juego de estrellas a San Diego, me gusta mucho, mucho el beisbol, y estoy bateando arriba de .300, hace poco me pinchó Valenzuela, estuvieron Vinny Castilla, y Bichito Ríos, y nos fuimos a este juego de estrellas en San Diego, hay una ceremonia antes de que empezar el juego de estrellas, pasan los aviones, creo que de la Marina, le pregunto a Beatriz que le me gustó más y me dice 'los aviones'".

Ayer, la Secretaría de Marina (Semar) prestó una de sus aeronaves especiales para que la mascota del equipo de beisbol Olmecas de Tabasco, conocida como "Pochi", realizara un espectáculo en el inicio de postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

El helicóptero Panther, matrícula ANX-2167, sobrevoló el estadio Ángel "Cuco" Toledo, en el Municipio de Macuspana, tierra del Presidente.